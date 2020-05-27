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2020-05-27T09:38
https://ria.ru/20200527/1572040092.html
Житель Австралии сконструировал 4,5-метрового смеющегося зимородка
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РИА Новости

Житель Австралии сконструировал 4,5-метрового смеющегося зимородка

09:38 27.05.2020
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© Фото : twitter of Dr Farvardin DaliriФигура кукабары сконструированная жителем Австралии
Фигура кукабары сконструированная жителем Австралии
© Фото : twitter of Dr Farvardin Daliri
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Житель Австралии Фарвардин Далири в период ограничений, введенных из-за коронавируса, сконструировал 4,5-метровую фигуру кукабары, или гигантского зимородка, которая теперь радует своим смехом жителей пригорода Брисбена, сообщает телеканал ABC.
"На нижнем клюве закреплен двигатель, который тянет его вверх и вниз, со звуковым эффектом, поэтому кукабара может посмеяться так, чтобы все услышали", - заявил Далири.
Гигантская птица достигает восьми с половиной метров от хвоста до клюва и возвышается на четыре с половиной метра. Далири сконструировал кукабару для культурного фестиваля в Таунсвилле, который должен пройти в этом году. Пока же "птица" стоит у мужчины во дворе.
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