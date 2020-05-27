Житель Австралии сконструировал 4,5-метрового смеющегося зимородка

"На нижнем клюве закреплен двигатель, который тянет его вверх и вниз, со звуковым эффектом, поэтому кукабара может посмеяться так, чтобы все услышали", - заявил Далири.

Гигантская птица достигает восьми с половиной метров от хвоста до клюва и возвышается на четыре с половиной метра. Далири сконструировал кукабару для культурного фестиваля в Таунсвилле, который должен пройти в этом году. Пока же "птица" стоит у мужчины во дворе.