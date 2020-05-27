В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еще 5839 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего количество выздоровевших в столице увеличилось до 67 458, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.