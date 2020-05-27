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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:49
https://ria.ru/20200527/1572040069.html
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030148_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_4869652b6be1c485ce1aff9521416259.jpg
РИА Новости

В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса

09:37 27.05.2020 (обновлено: 09:49 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Еще 5839 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, всего количество выздоровевших в столице увеличилось до 67 458, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 5839 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 67 458", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМоскваОбщество
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