Представители России и Камбоджи обсудили онлайн-встречу глав МИД АСЕМ

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Представители России и Камбоджи обсудили аспекты проведения онлайн-конференции глав МИД региональных координаторов Форума "Азия-Европа" (АСЕМ) и Камбоджи, сообщило посольство РФ в Пномпене.
Сообщается, что временный поверенный в делах России в Пномпене Валентин Дикушин провел встречу с государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Луи Давидом, который является старшим должностным лицом камбоджийского МИД по тематике Форума "Азия-Европа".
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"В ходе беседы стороны обсудили аспекты инициированной Пномпенем идеи проведения онлайн-конференции министров иностранных дел региональных координаторов АСЕМ (Россия, Сингапур, ЕС, Хорватия) и Камбоджи в качестве страны-организатора XIII саммита указанного Форума (Пномпень, 16-17 ноября с.г.) по проблематике коронавируса COVID-19", - сообщила российская дипмиссия на своей странице в Facebook.
Форум "Азия-Европа", АСЕМ (ASEM — Asia-Europe Meeting) — открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.