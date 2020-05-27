Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T09:36
https://ria.ru/20200527/1572040026.html
Представители России и Камбоджи обсудили онлайн-встречу глав МИД АСЕМ
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40569/90/405699051_0:82:2049:1234_1036x0_80_0_0_ad061e6d9c261b845b0fcdf9ab85fe93.jpg
РИА Новости

Представители России и Камбоджи обсудили онлайн-встречу глав МИД АСЕМ

09:36 27.05.2020
548
© flickr.com/ Tartarin2009 Королевский дворец в Пномпене
Королевский дворец в Пномпене
© flickr.com/ Tartarin2009
Королевский дворец в Пномпене. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Представители России и Камбоджи обсудили аспекты проведения онлайн-конференции глав МИД региональных координаторов Форума "Азия-Европа" (АСЕМ) и Камбоджи, сообщило посольство РФ в Пномпене.
Сообщается, что временный поверенный в делах России в Пномпене Валентин Дикушин провел встречу с государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Луи Давидом, который является старшим должностным лицом камбоджийского МИД по тематике Форума "Азия-Европа".
Здание посольства Российской Федерации в Королевстве Камбоджа
4 мая, 18:06
Путин назначил посла в Камбодже
"В ходе беседы стороны обсудили аспекты инициированной Пномпенем идеи проведения онлайн-конференции министров иностранных дел региональных координаторов АСЕМ (Россия, Сингапур, ЕС, Хорватия) и Камбоджи в качестве страны-организатора XIII саммита указанного Форума (Пномпень, 16-17 ноября с.г.) по проблематике коронавируса COVID-19", - сообщила российская дипмиссия на своей странице в Facebook.
Форум "Азия-Европа", АСЕМ (ASEM — Asia-Europe Meeting) — открытый неформальный межрегиональный диалоговый процесс, в рамках которого осуществляется взаимодействие стран-участниц в области политики, финансово-экономической и социально-культурной сферах. Решение о создании АСЕМ возникло на взаимном признании необходимости укрепления сотрудничества между Европой и Азией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам Мюнхенской конференции по безопасности
17 февраля, 13:50
Лавров: США создают предпосылки для развертывания РСМД в Европе и Азии
200000
Обсудить 0
Сингапур (страна)АзияПномпеньАзия-ЕвропаВ мире
Рекомендуем
Владимир Ильич Ленин в своем кабинете в Горках. Фрагмент фотографии, сделанной в начале августа 1922 года
Китайско-российский центр по изучению ленинизма открыт в Гуанчжоу
Президент США Дональд Трамп
США предложили Индии и Китаю посредничество в территориальном споре
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин подчеркнул важность выполнения нефтегазовых договоренностей
Президент Армении Армен Саркисян во время интервью. 15 июля 2018
Президент Армении рассказал о задачах в отношениях страны с Россией
Осмотр автомобиля с собакой на многостороннем автомобильном пункте пропуска на российско-китайской границе между городами Забайльском и Маньчжурией
На границе с Китаем в Приморье с опережением графика пропускают фуры
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал обмен резкими заявлениями между США и Китаем
Разгрузка пшеницы
ФТС объяснила данные о высоком экспорте пшеницы и сои в Белоруссию
Люди в защитных масках в Тайбэе
Эксперт оценил вероятность военного конфликта Китая и США из-за Тайваня
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель: есть множество причин поддерживать хорошие отношения с Россией
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Лента новостейМолния