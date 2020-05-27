Представители России и Камбоджи обсудили онлайн-встречу глав МИД АСЕМ

Сообщается, что временный поверенный в делах России в Пномпене Валентин Дикушин провел встречу с государственным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Луи Давидом, который является старшим должностным лицом камбоджийского МИД по тематике Форума "Азия-Европа".