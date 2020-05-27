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2020-05-27T15:48
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Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге после вспышки COVID-19
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РИА Новости

Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге после вспышки COVID-19

09:36 27.05.2020 (обновлено: 15:48 27.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Октябрьский суд Екатеринбурга оштрафовал Центральную городскую клиническую больницу №1, где произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба облсуда.
Больницу признали виновной в нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штраф составил 100 тысяч рублей.
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В апреле в больнице выявили 114 инфицированных пациентов и медработников. Заместитель генерального прокурора Игорь Ткачев направил главе города Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения.
Роспотребнадзор провел проверку и обнаружил в лечебном учреждении многочисленные нарушения. Так, по данным суда, там не организовали своевременное обследование сотрудников, контактировавших с заразившимся медперсоналом, а самих инфицированных при появлении симптомов не госпитализировали в инфекционный стационар. Сестру-хозяйку с симптомами коронавируса не отстранили от работы, а одного медика, у которого была пневмония неустановленной этиологии, оставили в больнице, что "создало возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности" и могло привести к дальнейшему инфицированию пациентов.
Кроме того, несмотря на карантин, введенный в екатеринбургских больницах, к пациентам терапевтического и хирургического корпусов ЦГКБ №1 допускали посетителей. Сотрудники терапевтического корпуса используют в работе многоразовые маски, которые забирают домой и стирают. В том же отделении у пациентов с внебольничной пневмонией не в полном объеме брали пробы для анализов на группу возбудителей респираторных инфекций.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЕкатеринбургПроисшествия
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