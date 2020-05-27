Суд оштрафовал больницу в Екатеринбурге после вспышки COVID-19

Кроме того, несмотря на карантин, введенный в екатеринбургских больницах, к пациентам терапевтического и хирургического корпусов ЦГКБ №1 допускали посетителей. Сотрудники терапевтического корпуса используют в работе многоразовые маски, которые забирают домой и стирают. В том же отделении у пациентов с внебольничной пневмонией не в полном объеме брали пробы для анализов на группу возбудителей респираторных инфекций.