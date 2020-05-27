Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
2020-05-27T09:43
https://ria.ru/20200527/1572039957.html
Жители района ХМАО могут сменить поселок при расселении аварийных домов
https://cdn23.img.ria.ru/images/152039/70/1520397078_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_e30693aa8094655dc6c0b6453d9d0018.jpg
РИА Новости

Жители района ХМАО могут сменить поселок при расселении аварийных домов

09:35 27.05.2020 (обновлено: 09:43 27.05.2020)
99
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкАварийный жилой дом
Аварийный жилой дом
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Жителям ряда поселков Сургутского района ХМАО, на территории которых не ведется строительство жилья, предложат сменить населенный пункт при переселении из аварийного фонда, сообщает пресс-служба райадминистрации.
"Изменения коснутся порядка 400 югорских семей... Согласно нововведениям, жителям нескольких населенных пунктов Сургутского района, где не ведется строительство жилья, теперь будут предлагать для переселения квартиры, расположенные в многоквартирных домах других поселений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьям, участвующим в программе переселения из аварийного фонда, предложат переехать в город Лянтор, а также в поселки Федоровский и Солнечный, где активнее всего в Сургутском районе ведется строительство многоквартирных домов.
По словам директора муниципального департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Оксаны Виер, застройщики "не хотят приходить на маленькие территории", поэтому власти не готовы предложить участникам программы качественное жилье в их населенных пунктах.
Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в конце апреля сообщил, что администрация района в этом году планирует переселить в новые квартиры свыше 600 семей, в большей степени за счет поддержки правительства региона. Согласно информации районных властей, в прошлом году более 1100 семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Новостройка в Сургутском районе ХМАО
29 апреля, 09:16Ханты-Мансийский Автономный Округ
В крупнейшем районе Югры 600 семей планируют переселить в новое жилье
400001
Обсудить 0
Ханты-Мансийский Автономный ОкругАварийные домаХанты-Мансийский автономный округЖильеЛянторСургутский район
Рекомендуем
Жилищное строительство в Краснодаре
На Кубани планируют завершить строительство 119 проблемных домов
Полицейский
На кладбище в Сургуте неизвестные повредили 11 надгробий
Сургут
В одном из районов Югры более 500 человек заразились коронавирусом
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Нижегородский губернатор поручил следить за строительством детсадов
Города России. Сургут
В Югре допучастки могут выделить под проект "Северстали" и Tenaris
Рабочий во время дезинфекции комплекса пирамид в Гизе
В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице
Глава КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: ввод жилья в КЧР возрос на треть относительно прошлого года
Продажа сигарет
Кубанские депутаты призвали ограничить оборот никотинсодержащей продукции
Актер Михаил Ефремов
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Губернатор Тюменской области Александр Моор
Моор: все суммы медикам за апрель в Тюменской области выплачены
Российские рубли
Назван новый способ мошенничества с детскими пособиями
Статуя Фемиды
Суд в Башкирии ограничил свободу школьнице, утопившей сестру в тазе
Машина скорой помощи
В Югре рассказали об очаге коронавируса в больнице
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
Рустам Минниханов: столетие ТАССР – это общероссийский праздник
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
Лента новостейМолния