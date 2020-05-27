Жители района ХМАО могут сменить поселок при расселении аварийных домов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Жителям ряда поселков Сургутского района ХМАО, на территории которых не ведется строительство жилья, предложат сменить населенный пункт при переселении из аварийного фонда, сообщает пресс-служба райадминистрации.
"Изменения коснутся порядка 400 югорских семей... Согласно нововведениям, жителям нескольких населенных пунктов Сургутского района, где не ведется строительство жилья, теперь будут предлагать для переселения квартиры, расположенные в многоквартирных домах других поселений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что семьям, участвующим в программе переселения из аварийного фонда, предложат переехать в город Лянтор, а также в поселки Федоровский и Солнечный, где активнее всего в Сургутском районе ведется строительство многоквартирных домов.
По словам директора муниципального департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Оксаны Виер, застройщики "не хотят приходить на маленькие территории", поэтому власти не готовы предложить участникам программы качественное жилье в их населенных пунктах.
Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в конце апреля сообщил, что администрация района в этом году планирует переселить в новые квартиры свыше 600 семей, в большей степени за счет поддержки правительства региона. Согласно информации районных властей, в прошлом году более 1100 семей смогли улучшить свои жилищные условия.