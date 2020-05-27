Жители района ХМАО могут сменить поселок при расселении аварийных домов

"Изменения коснутся порядка 400 югорских семей... Согласно нововведениям, жителям нескольких населенных пунктов Сургутского района, где не ведется строительство жилья, теперь будут предлагать для переселения квартиры, расположенные в многоквартирных домах других поселений", - говорится в сообщении.

По словам директора муниципального департамента управления муниципальным имуществом и жилищной политики Оксаны Виер, застройщики "не хотят приходить на маленькие территории", поэтому власти не готовы предложить участникам программы качественное жилье в их населенных пунктах.

Глава муниципалитета Андрей Трубецкой в конце апреля сообщил, что администрация района в этом году планирует переселить в новые квартиры свыше 600 семей, в большей степени за счет поддержки правительства региона. Согласно информации районных властей, в прошлом году более 1100 семей смогли улучшить свои жилищные условия.