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Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.
2020-05-27T12:00
https://ria.ru/20200527/1572039846.html
Экзистенциальный кризис и тревога. Ученый о последствиях изоляции
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040374_5:0:640:357_1036x0_80_0_0_cfc8dd62a21983d989ee94bbc6fe1a6d.jpg
РИА Новости

Экзистенциальный кризис и тревога. Ученый о последствиях изоляции

12:00 27.05.2020
1123
Как вы это делаете?!
Экзистенциальный кризис и тревога. Ученый о последствиях изоляции
Вчера, 12:00
Изоляция многим даётся нелегко. Всё навязчивей мысли о том, что точно сделать, "когда всё закончится". Но выход из карантина — тоже психологический стресс. Как можно использовать опыт традиционной изоляции космонавтов и полярников? Если некомфортно работать дома, будет легче вернуться в офис? Или всё не так просто? Объясняет учёный Анна Юсупова.
Чем полярники похожи на только что выписавшихся из роддома женщин, и почему люди на выходе из изоляции, возможно, будут чувствовать то же, что и они? Изменится ли наше отношение к деньгам, вещам и работе после карантина? Мир будет казаться опасным и непонятным? И сколько времени займёт очередная адаптация?
Отвечает ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анна Юсупова:
01:40 Когда появилась космическая психология и почему США отставали от СССР в этом вопросе?
03:00 "Вплоть до галлюцинаций": что происходит с человеком, когда он остается наедине со звуками своего тела?
05:40 Терпимость, самокритика, чувство юмора — с какими качествами берут в космонавты?
08:00 Посадка, которая пошла не по плану, и выживание в лесу. Про тимбилдинг для космонавтов
12:00 Ограниченные контакты и физическое восстановление. Программа выхода из изоляции для космонавтов
13:25 Как выходят из изоляции полярники, и чем мы будем на них похожи
17:50 "Будет много проблем с тревожными расстройствами". Труднее вернуться в метро или в офис?
19:00 Всё громкое, быстрое, опасное и цветное, а люди зациклены на потреблении. На что жалуются полярники после возвращения из экспедиции
22:55 "Мир производит слишком много одежды": потеряют ли вещи ценность после изоляции?
25:15 Экзистенциальный кризис и смена работы. Как на нас повлияет изоляция?
29:30 "Это распускание хвоста". Как изменится отношение к деньгам?
32:00 Испортить отношения или наоборот? Дети и изоляция
33:20 "Люди в VR-шлемах выполняют космические работы". Чем нам угрожает время, когда виртуальная реальность станет обыденностью
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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