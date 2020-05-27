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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:41
https://ria.ru/20200527/1572039775.html
В России провели более 9,4 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779841_0:144:3128:1904_1036x0_80_0_0_8cc8c430dbd5e1d6d34a51d3e63797c3.jpg
РИА Новости

В России провели более 9,4 миллиона тестов на коронавирус

09:32 27.05.2020 (обновлено: 09:41 27.05.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирку с биоматериалом. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 9,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 296 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 9,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 296 тысяч человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в России провели 255 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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