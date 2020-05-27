На Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом

КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки на Украине выросло на 321, до 21905 человек, умерли еще 14 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболел 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровели 420 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
При этом больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Черновицкой области - 43, Ровенской области – 39 и в Киеве – 29.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 21905 людей, из них 1595 детей и 4241 медработник, всего выздоровели 7995 человек, число летальных случаев составило 658.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.