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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:34
https://ria.ru/20200527/1572039605.html
На Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

На Украине выявили 321 новый случай заражения коронавирусом

09:30 27.05.2020 (обновлено: 09:34 27.05.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса в одной из районных поликлиник Львова
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом за сутки на Украине выросло на 321, до 21905 человек, умерли еще 14 человек, заявил в среду на брифинге министр здравоохранения страны Максим Степанов.
"За минувшие сутки заболел 321 человек, из них 14 детей и 58 медработников. Были госпитализированы 95 человек. Зафиксированы 14 летальных случаев. При этом выздоровели 420 человек", - сказал Степанов. Трансляция велась на Youtube-канале кабмина.
При этом больше всего случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрированы в Черновицкой области - 43, Ровенской области – 39 и в Киеве – 29.
В целом, по словам Степанова, за все время пандемии на Украине заболели 21905 людей, из них 1595 детей и 4241 медработник, всего выздоровели 7995 человек, число летальных случаев составило 658.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМаксим СтепановРовненская областьЧерновицкая областьКиевКоронавирус COVID-19УкраинаВ мире
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