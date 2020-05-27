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2020-05-27T09:26
https://ria.ru/20200527/1572039551.html
Робот Жетончик и Метроскин: москвичи выбирают имя для чат-бота метро
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РИА Новости

Робот Жетончик и Метроскин: москвичи выбирают имя для чат-бота метро

09:26 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро
Пассажир проходит с картой Тройка через турникет на станции метро
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пассажир проходит с картой "Тройка" через турникет на станции метро . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 200 вариантов забавных имен персонажам чат-бота предложили москвичи, больше всего вариантов имени в комментариях собрал робот, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Чат-бот появится на сайте mosmetro.ru, в мобильном приложении "Метро Москвы", в популярных мессенджерах, а также в аккаунте мосметро в одной из соцсетей.
“В соцсетях мосметро продолжается конкурс на выбор имени будущего виртуального помощника для пассажиров. В комментариях под публикацией уже появилось более 200 вариантов забавных имен персонажам чат-бота”, - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, около 400 человек менее чем за две недели поучаствовали в конкурсе на выбор имени для трех вариантов внешности виртуального помощника: мужчины, женщины и робота.
В пресс-службе рассказали, что девушку хотят назвать Зинаидой в честь первой в СССР женщины-машиниста паровоза Зинаиды Петровны Троицкой.
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"Есть и те, кто предложил назвать будущую помощницу Комсомольской Стеллой Александровной, Люблинской Майей Новогиреевной и Марией Метрошиной", - добавили в пресс-службе.
Мужчину пассажиры хотели бы видеть с именами: диспетчер Вагон Метрополитенович, Арбатский Май Академович, а также дядя Сокол.
Больше всего вариантов имени в комментариях собрал робот: Метровед, очень рассудительный кот – Метроскин, БОТяня, Диаметр, Виталя, Ментрончик и робот Жетончик.
"Самыми популярными именами, которым подписчики активно ставили лайки, оказались Метрофан, Метрошка, Лазаревич, Метробот и Ортем – от слова "метро" зеркальным прочтением", - добавили в метро.
Уточняется, что прием вариантов имени чат-бота завершится 5 июня. Самые удачные варианты будут вынесены на голосование на портале "Активный гражданин". Авторов лучших имен ждут сюрпризы от столичного метро.
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МоскваМосковский метрополитенОбщество
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