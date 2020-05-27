Суд в Башкирии ограничил свободу школьнице, утопившей сестру в тазе

УФА, 27 мая – РИА Новости. Салаватский городской суд ограничил свободу на один год школьнице, которая утопила маленькую сестренку в тазе с водой из-за того, что она мешала ей делать уроки, сообщили РИА Новости в суде.

Инцидент в башкирском Салавате произошел в сентябре 2019 года. Школьница утопила 7-летнюю сестру в тазике с водой за то, что девочка капризничала и мешала делать уроки. Подозреваемую задержали и завели уголовное дело об убийстве малолетней. Сообщалось, что девочки жили в приемной семье с тетей с 2017 года, когда их мать лишили родительских прав. При этом в 2019 году тете пришлось уехать в другой регион на постоянное жительство, и опекунство над сестрами взяла ее подруга, воспитывающая троих своих детей. В момент трагедии старшая девочка училась в 11-м классе, а младшая пошла в первый класс.