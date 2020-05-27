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2020-05-27T09:23
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Суд в Башкирии ограничил свободу школьнице, утопившей сестру в тазе
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РИА Новости

Суд в Башкирии ограничил свободу школьнице, утопившей сестру в тазе

09:23 27.05.2020
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
УФА, 27 мая – РИА Новости. Салаватский городской суд ограничил свободу на один год школьнице, которая утопила маленькую сестренку в тазе с водой из-за того, что она мешала ей делать уроки, сообщили РИА Новости в суде.
Инцидент в башкирском Салавате произошел в сентябре 2019 года. Школьница утопила 7-летнюю сестру в тазике с водой за то, что девочка капризничала и мешала делать уроки. Подозреваемую задержали и завели уголовное дело об убийстве малолетней. Сообщалось, что девочки жили в приемной семье с тетей с 2017 года, когда их мать лишили родительских прав. При этом в 2019 году тете пришлось уехать в другой регион на постоянное жительство, и опекунство над сестрами взяла ее подруга, воспитывающая троих своих детей. В момент трагедии старшая девочка училась в 11-м классе, а младшая пошла в первый класс.
"В ходе расследования дело об убийстве было переквалифицировано на статью "убийство по неосторожности". По решению суда 17-летней девочке ограничили свободу на один год, отбывать наказание она будет дома", - сообщили в Салаватском городском суде.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах города рассказал, что в Салават приезжала мать девочек и случайно узнала о трагедии. "Она недавно была в городе, в суде по жилищному вопросу. И только сейчас узнала, что ее младшая дочь умерла. В настоящее время школьница, которой ограничили свободу, остается у опекунши", - сообщил собеседник.
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Республика БашкортостанСалаватПроисшествия
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