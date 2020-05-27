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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:22
https://ria.ru/20200527/1572039368.html
На Алтае в интернате для престарелых выявили шесть случаев коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

На Алтае в интернате для престарелых выявили шесть случаев коронавируса

09:22 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Шесть случаев заражения новым коронавирусом выявили в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Рубцовске Алтайского края, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"В Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - пять сотрудников интерната и один проживающий в нем", - говорится в сообщении.
Власти пояснили, что учреждение работает в режиме самоизоляции с 27 апреля 2020 года. Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведенного тестирования приступили 48 сотрудников. Через неделю после завершения смены у одного из них появились симптомы заболевания, он был госпитализирован. Анализ на коронавирус дал положительный результат.
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"В связи с этим в двадцатых числах мая проведено тестирование всех проживающих и сотрудников интерната, в том числе контактных лиц, работавших в первой смене. В результате тестирования было выявлено заболевание еще у четырех сотрудников, работавших в первой смене, которые с 12 мая находились дома и не имели контакта с проживающими в доме-интернате", - сообщает штаб.
Кроме того, в результате тестирования постояльцев, выявлен один случай заболевания - человек госпитализирован, определен круг его контактов. Все контактные лица взяты под особый контроль.
"Совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в учреждении проводятся усиленные противоэпидемические меры. Симптомов заболевания у проживающих нет. Ситуация находится на контроле министерства социальной защиты Алтайского края и эпидемиологов", - добавили в штабе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)РубцовскАлтайский крайПроисшествия
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