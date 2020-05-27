На Алтае в интернате для престарелых выявили шесть случаев коронавируса

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Шесть случаев заражения новым коронавирусом выявили в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Шесть случаев заражения новым коронавирусом выявили в доме-интернате для престарелых и инвалидов в городе Рубцовске Алтайского края , сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

"В Рубцовском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлены шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных - пять сотрудников интерната и один проживающий в нем", - говорится в сообщении.

Власти пояснили, что учреждение работает в режиме самоизоляции с 27 апреля 2020 года. Сотрудники дома-интерната обеспечивают работу учреждения посменно, со сдачей анализов перед каждой сменой. К работе в первой смене после проведенного тестирования приступили 48 сотрудников. Через неделю после завершения смены у одного из них появились симптомы заболевания, он был госпитализирован. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

"В связи с этим в двадцатых числах мая проведено тестирование всех проживающих и сотрудников интерната, в том числе контактных лиц, работавших в первой смене. В результате тестирования было выявлено заболевание еще у четырех сотрудников, работавших в первой смене, которые с 12 мая находились дома и не имели контакта с проживающими в доме-интернате", - сообщает штаб.

Кроме того, в результате тестирования постояльцев, выявлен один случай заболевания - человек госпитализирован, определен круг его контактов. Все контактные лица взяты под особый контроль.

"Совместно с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в учреждении проводятся усиленные противоэпидемические меры. Симптомов заболевания у проживающих нет. Ситуация находится на контроле министерства социальной защиты Алтайского края и эпидемиологов", - добавили в штабе.