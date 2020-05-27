Во Владивостоке возбудили дело из-за брошенного контактного зоопарка

Ранее мэрия Владивостока сообщила, что собственники контактного зоопарка, снимавшие помещение в городском океанариуме, задолжали за аренду и оставили животных в клетках без еды, среди найденных зверей - еноты, дикобразы, филин и попугаи. Они провели несколько дней без пищи и ухода, пока их не обнаружили сотрудники океанариума, сейчас они ухаживают за зверями.

ООО "Планета" - владелец зоопарка - от всех предложений рассрочки отказалось и на прошлой неделе съехало, отмечала мэрия. В океанариуме РИА Новости сообщили, что владельцы зоопарка вышли на связь и хотят забрать зверей. Прокуратура и полиция начали проверки.

"В ходе проверки выявлены факты нарушения требований по содержанию животных, находящихся в зоопарке "Мир пушистиков", которые в период с 23 мая по 26 мая не обеспечивались питанием и водой, уборка вольеров не осуществлялась, контроль за их физическим состоянием и клиническим здоровьем не проводился… Возбуждено уголовное дело по признакам преступления ... жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье в отношении нескольких животных", - говорится в сообщении.