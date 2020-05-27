В Забайкалье грабитель написал жертве записку с извинениями

КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. В Чите грабитель написал потерпевшей пенсионерке записку с извинениями и даже вернул часть награбленного, сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю

В понедельник, 25 мая, в полицию обратилась 72-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее ограбили: мужчина вошел вместе с ней в подъезд и вырвал у нее сумку с деньгами, банковскими картами, документами и сотовым телефоном. Ущерб женщина оценила в 35 тысяч рублей.

"Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а также записка с извинениями", — говорится в сообщении.