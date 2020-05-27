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2020-05-27T13:42
https://ria.ru/20200527/1572039239.html
В Забайкалье грабитель написал жертве записку с извинениями
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РИА Новости

В Забайкалье грабитель написал жертве записку с извинениями

09:19 27.05.2020 (обновлено: 13:42 27.05.2020)
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© Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краюПодозреваемый в ограблении пенсионерки в Чите
Подозреваемый в ограблении пенсионерки в Чите
© Пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю
КРАСНОЯРСК, 27 мая — РИА Новости. В Чите грабитель написал потерпевшей пенсионерке записку с извинениями и даже вернул часть награбленного, сообщает пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.
В понедельник, 25 мая, в полицию обратилась 72-летняя местная жительница, которая рассказала, что ее ограбили: мужчина вошел вместе с ней в подъезд и вырвал у нее сумку с деньгами, банковскими картами, документами и сотовым телефоном. Ущерб женщина оценила в 35 тысяч рублей.
"Спустя несколько часов соседи передали потерпевшей пакет, который обнаружили на лавочке возле дома. В нем находились документы и банковские карты, а также записка с извинениями", — говорится в сообщении.
Подозреваемого задержали по горячим следам. Это оказался 24-летний местный житель, ранее судимый за кражу. Он уже признался в преступлении. Смартфон полицейские вернули пенсионерке. Против задержанного возбудили уголовное дело о грабеже, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
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