Иранский парламент нового созыва начал работу

ТЕГЕРАН, 27 мая – РИА Новости. Парламент Ирана (меджлис) одиннадцатого созыва, выборы в который состоялись в феврале, начал работу, присягнув на верность стране, трансляцию вело государственное телевидение.
Депутатам предстоит определиться с составом президиума и руководителем законодательного органа, в котором большинство, по оценкам экспертов, получили консерваторы, считающиеся противниками правительства президента Ирана Хасана Роухани, - более 200 кресел.
До тех пор руководить парламентом будет "возрастной" президиум, состоящий из двух самых пожилых и двух самых молодых представителей.
В церемонии открытия участвуют 268 депутатов. В ходе церемонии открытия было зачитано послание верховного лидера Ирана Али Хаменеи главой его канцелярии Мохаммадом Гольпаегани: задача парламента проложить путь к высотам. Кроме того, к депутатам обратился и президент Ирана Хасан Роухани, заявив о намерении правительства сотрудничать с парламентом в рамках закона.
Председателем парламента уже не сможет стать Али Лариджани, олицетворявший законотворчество в течение последних 12 лет – на протяжении трех созывов: он не стал участвовать в выборах и вместо депутатской деятельности решил заняться преподаванием в университете.
Голосование на парламентских выборах прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Выборы проходили в условиях начала распространения коронавируса в Иране, начавшееся 19 февраля – за два дня до выборов, и прошли не полностью – в 11 округах по-прежнему не прошел второй тур, который позволил бы выявить народных избранников. Двое депутатов нового парламента, заболевшие коронавирусом, скончались, полномочия еще одного подтверждены не были.