Иранский парламент нового созыва начал работу

До тех пор руководить парламентом будет "возрастной" президиум, состоящий из двух самых пожилых и двух самых молодых представителей.

Голосование на парламентских выборах прошло 21 февраля, за 290 депутатских кресел боролись более 7 тысяч человек. Выборы проходили в условиях начала распространения коронавируса в Иране, начавшееся 19 февраля – за два дня до выборов, и прошли не полностью – в 11 округах по-прежнему не прошел второй тур, который позволил бы выявить народных избранников. Двое депутатов нового парламента, заболевшие коронавирусом, скончались, полномочия еще одного подтверждены не были.