Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:11
https://ria.ru/20200527/1572038859.html
Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость
https://cdn24.img.ria.ru/images/147414/30/1474143055_0:68:5184:2984_1036x0_80_0_0_d46296bf5e505bceec1ebc798a6703e9.jpg
РИА Новости

Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость

09:11 27.05.2020
535
© AP Photo / Marcio Jose SanchezЛоготип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Логотип компании Google у здания штаб-квартиры в Маунтин-Вью, Калифорния, США . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Компания Google с 6 июля начнет открывать большинство офисов по всему миру, при этом на первом этапе в них будут работать до 10% сотрудников, сообщил глава Google и Alphabet Сундар Пичаи (Sundar Pichai).
"Начиная с 6 июля, если позволяют внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", - написал он в своем блоге на сайте компании.
Логотип Google
24 апреля, 09:06Распространение нового коронавируса
Google остановит найм сотрудников из-за коронавируса
В первую очередь в офисы вернутся те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Планируется, что первое время офисы компании будут заполнены на 10% с дальнейшим увеличением до 30% в сентябре, если позволят условия. Пичаи отмечает, что возвращение в офис будет добровольным до конца года, в то время как компания рекомендует сотрудникам продолжать работу из дома.
Кроме того, Google предоставит каждому работающему из дома сотруднику надбавку в размере 1000 долларов (или эквивалентную сумму в иностранной валюте) на покрытие расходов на необходимое оборудование и офисную мебель.
Как и в большинстве компаний, сотрудники Google перешли на "удаленку", чтобы помочь замедлить распространение нового коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой и почтой Gmail. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
000001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗGoogle AndroidТехнологииЭкономика
Рекомендуем
Актер Брэд Питт
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
Перу
Перу установило рекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
Девушка на тренировке
Долго и безболезненно. Какие привычки спасут от рака, инсульта и инфаркта
Кругобайкальская железная дорога - участок Восточно-Сибирской железной дороги по берегу озера Байкал
Путешествие по Транссибу. Как австрийский фотограф проехал по всей России
Джозеф Байден
Байден назвал Трампа дураком
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19
Смартфон
Названа опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Титов назвал регионы с наибольшим давлением на бизнес
Сбор урожая клубники
В Польше пожаловались на нехватку украинцев для сбора клубники
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин назвал приоритеты при восстановлении экономики после пандемии
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Старт продаж новых iPhone в России
Эксперт оценил опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Вид из окна российского самолета во время полета
Три рейса "Аэрофлота" вывезут россиян из США 30 и 31 мая
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об отставке
Сотрудники полиции в Германии
СМИ: в Германии выросло число политически мотивированных преступлений
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния