Google с 6 июля начнет открывать офисы и ограничит их занятость

"Начиная с 6 июля, если позволяют внешние условия, мы начнем открывать больше офисов в большем количестве городов", - написал он в своем блоге на сайте компании.

В первую очередь в офисы вернутся те сотрудники, чье присутствие на рабочем месте необходимо. Планируется, что первое время офисы компании будут заполнены на 10% с дальнейшим увеличением до 30% в сентябре, если позволят условия. Пичаи отмечает, что возвращение в офис будет добровольным до конца года, в то время как компания рекомендует сотрудникам продолжать работу из дома.