В Воронежской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 62, общее количество случаев составило 1643, сообщает правительство региона.
"В среду, 27 мая, официально подтверждено заражение 62 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1643 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1157.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 967 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2 892 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.