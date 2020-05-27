В Воронежской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

"В среду, 27 мая, официально подтверждено заражение 62 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1643 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1157.

В настоящий момент в области в больницах изолированы 967 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2 892 человека.