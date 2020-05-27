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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:10
https://ria.ru/20200527/1572038829.html
В Воронежской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030120_0:125:2981:1802_1036x0_80_0_0_4fb227acd66d6a65688fcd115909a804.jpg
РИА Новости

В Воронежской области выявили 62 новых случая заражения коронавирусом

09:10 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом, выявленных в Воронежской области, за сутки выросло на 62, общее количество случаев составило 1643, сообщает правительство региона.
"В среду, 27 мая, официально подтверждено заражение 62 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области коронавирус подтвержден у 1643 человек. Умерли 17 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1157.
В настоящий момент в области в больницах изолированы 967 пациентов с подтвержденным диагнозом или подозрением на инфекцию, под наблюдением на дому находятся 2 892 человека.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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