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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:09
https://ria.ru/20200527/1572038797.html
В Тамбовской области от COVID-19 выздоровели более 900 пациентов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030114_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_203b5f4b109f111941b4a4638ce82db6.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области от COVID-19 выздоровели более 900 пациентов

09:09 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Более 900 из 2,6 тысячи пациентов выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
По данным на 26 мая, в регионе было 2622 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 893 пациента, девять умерли.
"Всего на утро 27 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 937 человек, из них выписаны из стационаров 450 человек, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 487 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тамбовская область
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