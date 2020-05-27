В Тамбовской области от COVID-19 выздоровели более 900 пациентов

По данным на 26 мая, в регионе было 2622 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 893 пациента, девять умерли.

"Всего на утро 27 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 937 человек, из них выписаны из стационаров 450 человек, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 487 человек", - говорится в сообщении.