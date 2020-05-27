В Тамбовской области от COVID-19 выздоровели более 900 пациентов

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Более 900 из 2,6 тысячи пациентов выздоровели после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, сообщает администрация региона.
По данным на 26 мая, в регионе было 2622 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Выздоровели 893 пациента, девять умерли.
"Всего на утро 27 мая вылечены от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 937 человек, из них выписаны из стационаров 450 человек, сняты с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 487 человек", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.