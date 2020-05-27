В Гонконге полиция применила "перечные" шарики для разгона протестующих

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Сотрудники гонконгской полиции в среду применили шарики с перечной жидкостью для разгона протестующих против рассмотрения в законодательном собрании законопроекта о государственном гимне Сотрудники гонконгской полиции в среду применили шарики с перечной жидкостью для разгона протестующих против рассмотрения в законодательном собрании законопроекта о государственном гимне КНР , сообщает газета South China Morning Post

Законодательное собрание в среду должно обсудить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление и неправомерное использование гимна КНР - "Марша добровольцев", согласно тексту законопроекта, нарушители могут получить наказание в виде трех лет тюремного заключения или штраф в размере до 6,4 тысячи долларов.

Breaking : #hkpolice just shot peppy balls to civilians in D Aguilar Street. Very chaotic pic.twitter.com/UjF5IamspT — Studio Incendo (@studioincendo) May 27, 2020

Антиправительственные активисты еще во вторник начали распространять в сети призывы сорвать заседание в заксобрании, а также парализовать движение на главных дорогах города и в метро. На фоне обострения ситуации полиция в среду с самого утра усилила меры безопасности, особенно у здания законодательного собрания, в разные районы Гонконга были направлены более 3 тысяч сотрудников полицейских спецподразделений по борьбе с беспорядками.

Несмотря на то, что утром ситуация в целом, несмотря на отдельные провокации и задержание по меньшей мере 15 человек, была спокойной, к обеду сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить шарики с перечной жидкостью для разгона нескольких сотен протестующих в центральном районе города, сообщает издание.

Недовольство активистов и антиправительственных протестующих в Гонконге подогревается одновременно рассмотрением законопроекта о государственном гимне КНР и рассмотрением Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".