Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T09:32
https://ria.ru/20200527/1572038747.html
В Гонконге полиция применила "перечные" шарики для разгона протестующих
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564498827_0:0:2932:1649_1036x0_80_0_0_883cc9dcbdf204800dbe8e2a3b8dd125.jpg
РИА Новости

В Гонконге полиция применила "перечные" шарики для разгона протестующих

09:08 27.05.2020 (обновлено: 09:32 27.05.2020)
508
© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Сотрудники гонконгской полиции в среду применили шарики с перечной жидкостью для разгона протестующих против рассмотрения в законодательном собрании законопроекта о государственном гимне КНР, сообщает газета South China Morning Post.
Законодательное собрание в среду должно обсудить законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбление и неправомерное использование гимна КНР - "Марша добровольцев", согласно тексту законопроекта, нарушители могут получить наказание в виде трех лет тюремного заключения или штраф в размере до 6,4 тысячи долларов.
Антиправительственные активисты еще во вторник начали распространять в сети призывы сорвать заседание в заксобрании, а также парализовать движение на главных дорогах города и в метро. На фоне обострения ситуации полиция в среду с самого утра усилила меры безопасности, особенно у здания законодательного собрания, в разные районы Гонконга были направлены более 3 тысяч сотрудников полицейских спецподразделений по борьбе с беспорядками.
Несмотря на то, что утром ситуация в целом, несмотря на отдельные провокации и задержание по меньшей мере 15 человек, была спокойной, к обеду сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить шарики с перечной жидкостью для разгона нескольких сотен протестующих в центральном районе города, сообщает издание.
Недовольство активистов и антиправительственных протестующих в Гонконге подогревается одновременно рассмотрением законопроекта о государственном гимне КНР и рассмотрением Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
В поддержку рассмотрения законопроекта выступили глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, полиция, минюст, таможня, секретарь по вопросам безопасности Джон Ли. Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва государственной власти, организации и осуществления терактов, а также против вмешательства извне во внутренние дела Гонконга.
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Вчера, 00:21
Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
2330011
Обсудить 0
ГонконгКитайВ мире
Рекомендуем
Президент Бразилии Жаир Болсонару
Ряд крупнейших бразильских СМИ прекращает работу в резиденции Болсонару
Вид на Гонконг
США могут ввести санкции против бизнесменов в Гонконге, считает эксперт
Вид на Пекин
Китай готов принять меры в ответ на любое вмешательство в дела Гонконга
Президент США Дональд Трамп беседует со СМИ на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп анонсировал "мощный" ответ Китаю за действия в Гонконге
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
В Гонконге задержали 15 человек перед рассмотрением законопроекта о гимне
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге. 27 мая 2020
В Гонконге задержали 180 человек за участие в незаконных протестах
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу
Логотип YouTube
СМИ: YouTube автоматически удаляет комментарии с критикой властей Китая
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
"Пошли ва-банк": как США выдавливают Россию с оружейного рынка
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в онлайн-встрече глав МИД стран БРИКС
Лавров: заявления США по Гонконгу пронизаны чувством вседозволенности
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Помпео уведомил конгресс о том, что Гонконг больше не автономен от Китая
Истребитель Су-30МК2V Военно-воздушных сил Венесуэлы
Появилось видео пролета Су-30 и F-16 над иранским танкером
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния