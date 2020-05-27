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2020-05-27T12:58
https://ria.ru/20200527/1572038635.html
В России обнародовали уникальные данные о советских и иностранных танках
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РИА Новости

В России обнародовали уникальные данные о советских и иностранных танках

09:07 27.05.2020 (обновлено: 12:58 27.05.2020)
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© Фото : Общественное достояниеДовоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34
Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34
© Фото : Общественное достояние
Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею "Уралвагонзавода" уникальные документы, в том числе отчёты об испытаниях легендарного советского танка Т-34 и трофейные документы о немецких, британских и американских бронемашинах, полученных во время Великой отечественной войны, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна УВЗ.
"В год 100-летия отечественного танкостроения УКБТМ передало выставочному комплексу "Уралвагонзавода" 25 единиц уникальной технической документации, имеющей большое научно-историческое значение. Это отчеты по испытаниям боевых машин - серийных и опытных - и их отдельных инновационных узлов, а также руководства по обслуживанию танков, аналитические материалы, фотоальбомы и другие редкие издания", - говорится в сообщении.
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9 мая, 08:1575 лет Великой Победы
Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны
Практически все документы датированы серединой 1930-х - первой половиной 1940-х годов XX века и рассказывают не только о советской военной технике, но и о германских, американских и английских танках и самоходных артиллерийских установках. В числе переданных документов отчет комиссии по испытанию двух машин Т-34 (май 1941 года, Мариуполь), из которого можно узнать о преимуществах и недостатках первых довоенных "тридцатьчетверок".
"Общая конструктивная прочность броневого корпуса Т-34 удовлетворительная для защиты против 37- и 45-миллиметровых снарядов при достаточно большом количестве попаданий. Для защиты против 76-миллиметровых снарядов прочность отдельных узлов должна быть усилена", - говорится в отчете.
В УВЗ пояснили, что часть этих документов, многие из которых обнародованы впервые, оказалась в Нижнем Тагиле вместе с эвакуированным в 1941 году КБ Харьковского завода транспортного машиностроения, правопреемником которого является УКБТМ, остальные были подготовлены уже на Урале.
В альбоме "Двигатели современных танков" 1943 года собраны чертежи и сравнительные тактико-технические характеристики двигателей боевых машин всех ведущих танкостроительных держав первой половины XX столетия: Советского Союза, Великобритании, США и Германии, а также редкие фотографии самой техники, на которой стояли эти двигатели.
В фотоальбоме "Уралвагонзавод в годы Великой Отечественной войны" отражена вся технологическая цепочка изготовления танка Т-34. Кроме того, в альбоме есть фотографии и других изделий, производившихся в военные годы на уральском заводе.
"Благодаря переданным из УКБТМ уникальным документальным материалам мы создали и развили экспозицию Музея бронетанковой техники, который посещают тысячи жителей Урала, России, зарубежных стран. Издания, переданные нам сегодня, прекрасно сохранились, являются редкими, если не сказать уникальными: вполне возможно, что они существуют в единственном экземпляре!" - отметила директор выставочного комплекса УВЗ Алла Пислегина.
Эшелон с танками Т-34 в Чите
20 января 2019, 14:59
Специалисты УВЗ рассказали о состоянии подаренных Лаосом танков Т-34
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Т-34УралвагонзаводВеликобританияМариупольСШАБезопасность
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