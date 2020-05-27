В России обнародовали уникальные данные о советских и иностранных танках

Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34. Архивное фото

Довоенные танки производства завода № 183. Слева направо: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 обр. 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 обр. 1941 года с пушкой Ф-34

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею "Уралвагонзавода" уникальные документы, в том числе отчёты об испытаниях легендарного советского танка Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения (УКБТМ) передало музею "Уралвагонзавода" уникальные документы, в том числе отчёты об испытаниях легендарного советского танка Т-34 и трофейные документы о немецких, британских и американских бронемашинах, полученных во время Великой отечественной войны, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе концерна УВЗ.

"В год 100-летия отечественного танкостроения УКБТМ передало выставочному комплексу " Уралвагонзавода " 25 единиц уникальной технической документации, имеющей большое научно-историческое значение. Это отчеты по испытаниям боевых машин - серийных и опытных - и их отдельных инновационных узлов, а также руководства по обслуживанию танков, аналитические материалы, фотоальбомы и другие редкие издания", - говорится в сообщении.

Практически все документы датированы серединой 1930-х - первой половиной 1940-х годов XX века и рассказывают не только о советской военной технике, но и о германских, американских и английских танках и самоходных артиллерийских установках. В числе переданных документов отчет комиссии по испытанию двух машин Т-34 (май 1941 года, Мариуполь ), из которого можно узнать о преимуществах и недостатках первых довоенных "тридцатьчетверок".

"Общая конструктивная прочность броневого корпуса Т-34 удовлетворительная для защиты против 37- и 45-миллиметровых снарядов при достаточно большом количестве попаданий. Для защиты против 76-миллиметровых снарядов прочность отдельных узлов должна быть усилена", - говорится в отчете.

В УВЗ пояснили, что часть этих документов, многие из которых обнародованы впервые, оказалась в Нижнем Тагиле вместе с эвакуированным в 1941 году КБ Харьковского завода транспортного машиностроения, правопреемником которого является УКБТМ, остальные были подготовлены уже на Урале.

США и В альбоме "Двигатели современных танков" 1943 года собраны чертежи и сравнительные тактико-технические характеристики двигателей боевых машин всех ведущих танкостроительных держав первой половины XX столетия: Советского Союза, Великобритании Германии , а также редкие фотографии самой техники, на которой стояли эти двигатели.

В фотоальбоме "Уралвагонзавод в годы Великой Отечественной войны" отражена вся технологическая цепочка изготовления танка Т-34. Кроме того, в альбоме есть фотографии и других изделий, производившихся в военные годы на уральском заводе.