Замглавы Минпромторга сообщил о небольшом дефиците респираторов в России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о небольшом дефиците респираторов в России, который в ближайшее время будет покрыт за счет поставок из КНР.
"Есть небольшой дефицит. Сейчас в России производится около 490 тысяч в сутки, из них 120 тысяч - это медицинские респираторы", - сказал Евтухов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, существует ли недостаток респираторов.
Евтухов также отметил, что Минпромторг наладил поставки из КНР. "В ближайшее время дефицит будет удовлетворен. Всего в страну по итогам апреля-мая поступит 15,6 миллиона штук. Не исключено, что будут новые этапы пандемии, и мы намерены нарабатывать резерв", - добавил он.
Что касается защитных костюмов, то, по мнению замминистра, на сегодняшний день спрос на них удовлетворен.
"В апреле из Китая было поставлено 4 миллиона костюмов, еще 3 миллиона придет в мае. При этом около 50 российских предприятий стали выпускать защитные костюмы. В стране выпускается, по данным на 22 мая, 225 тысяч костюмов в сутки, а начинали мы 18 марта с 6,8 тысячи", - рассказал он.
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