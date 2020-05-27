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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:30
https://ria.ru/20200527/1572038594.html
Замглавы Минпромторга сообщил о небольшом дефиците респираторов в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571779868_0:0:3071:1727_1036x0_80_0_0_0ecb62755fb0e6e19a5bf42191662c10.jpg
РИА Новости

Замглавы Минпромторга сообщил о небольшом дефиците респираторов в России

09:30 27.05.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщил о небольшом дефиците респираторов в России, который в ближайшее время будет покрыт за счет поставок из КНР.
"Есть небольшой дефицит. Сейчас в России производится около 490 тысяч в сутки, из них 120 тысяч - это медицинские респираторы", - сказал Евтухов в интервью газете "Коммерсант", отвечая на вопрос, существует ли недостаток респираторов.
Евтухов также отметил, что Минпромторг наладил поставки из КНР. "В ближайшее время дефицит будет удовлетворен. Всего в страну по итогам апреля-мая поступит 15,6 миллиона штук. Не исключено, что будут новые этапы пандемии, и мы намерены нарабатывать резерв", - добавил он.
Что касается защитных костюмов, то, по мнению замминистра, на сегодняшний день спрос на них удовлетворен.
"В апреле из Китая было поставлено 4 миллиона костюмов, еще 3 миллиона придет в мае. При этом около 50 российских предприятий стали выпускать защитные костюмы. В стране выпускается, по данным на 22 мая, 225 тысяч костюмов в сутки, а начинали мы 18 марта с 6,8 тысячи", - рассказал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Виктор ЕвтуховКитайЭкономика
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