Замглавы Минпромторга сообщил о небольшом дефиците респираторов в России

Евтухов также отметил, что Минпромторг наладил поставки из КНР. "В ближайшее время дефицит будет удовлетворен. Всего в страну по итогам апреля-мая поступит 15,6 миллиона штук. Не исключено, что будут новые этапы пандемии, и мы намерены нарабатывать резерв", - добавил он.