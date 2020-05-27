СМИ: YouTube автоматически удаляет комментарии с критикой властей Китая

Как пишет издание, комментарии на китайском языке с фразами "коммунистический бандит" или "партия 50 центов", оставленные в прямом эфире или под видео, автоматически удаляются "примерно через 15 секунд".
По данным издания, первое словосочетание считается оскорблением правительства Китая, второе имеет отношение к Коммунистической партии КНР, оно исходит из утверждения, что комментаторы, которые выступают в защиту партии в интернете, получают 50 центов за публикацию. При этом системы видеохостинга не удаляют комментарии с этими фразами и аналогичными выражениями на других языках, заявляет Verge.
Издание утверждает, что удаление таких комментариев на YouTube было замечено еще в 2019 году.
Представитель YouTube заявил изданию, что проблема, вероятно, связана с "ошибкой" в системах сервиса и компания проводит свое расследование. Он не уточнял, из-за чего мог произойти сбой, но указал, что он не связан с какими-либо изменениями в политике модерации, приводит издание его слова.