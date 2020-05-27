СМИ: YouTube автоматически удаляет комментарии с критикой властей Китая

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Видеохостинг Видеохостинг YouTube автоматически удаляет из комментариев определенные фразы на китайском языке с критикой коммунистической партии КНР, в компании проводят расследование, сообщает американское издание Verge

Как пишет издание, комментарии на китайском языке с фразами "коммунистический бандит" или "партия 50 центов", оставленные в прямом эфире или под видео, автоматически удаляются "примерно через 15 секунд".

По данным издания, первое словосочетание считается оскорблением правительства Китая, второе имеет отношение к Коммунистической партии КНР, оно исходит из утверждения, что комментаторы, которые выступают в защиту партии в интернете, получают 50 центов за публикацию. При этом системы видеохостинга не удаляют комментарии с этими фразами и аналогичными выражениями на других языках, заявляет Verge.

Издание утверждает, что удаление таких комментариев на YouTube было замечено еще в 2019 году.