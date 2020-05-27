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2020-05-27T08:53
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Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице
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РИА Новости

Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице

08:53 27.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Житель Анадыря подозревается в похищении ребенка, оставшегося в коляске на улице без присмотра, сообщает СУСК РФ по Чукотке.
Сообщение о пропаже малолетней девочки поступило в полицию 26 мая.
"По данному факту Анадырским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).... Установлено, что похищение девочки было совершено 54-летним жителем окружной столицы, который воспользовался непродолжительным нахождением коляски с ребенком на улице без присмотра", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.
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Представитель регионального СУСК уточнил РИА Новости, что девочка здорова, с ней все в порядке. Правоохранители просят не оставлять детей одних без присмотра.
Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, ребенку чуть больше двух лет.
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ЧукоткаПроисшествия
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