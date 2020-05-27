Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Житель Анадыря подозревается в похищении ребенка, оставшегося в коляске на улице без присмотра, сообщает СУСК РФ по Житель Анадыря подозревается в похищении ребенка, оставшегося в коляске на улице без присмотра, сообщает СУСК РФ по Чукотке

Сообщение о пропаже малолетней девочки поступило в полицию 26 мая.

"По данному факту Анадырским межрайонным следственным отделом следственного управления СК РФ по Чукотскому автономному округу возбуждено уголовное дело по пункту "д" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).... Установлено, что похищение девочки было совершено 54-летним жителем окружной столицы, который воспользовался непродолжительным нахождением коляски с ребенком на улице без присмотра", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Представитель регионального СУСК уточнил РИА Новости, что девочка здорова, с ней все в порядке. Правоохранители просят не оставлять детей одних без присмотра.