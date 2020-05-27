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Культура
2020-05-27T13:53
https://ria.ru/20200527/1572038122.html
Пелагея подала на развод с Телегиным
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РИА Новости

Пелагея подала на развод с Телегиным

08:47 27.05.2020 (обновлено: 13:53 27.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
Дату первого заседания назначат в ближайшее время. Заявление Пелагея подала в судебный участок, то есть часть вопросов об имуществе и алиментов будет решаться с помощью адвокатов.
Раньше сообщалось, что недвижимость делить не будут: хоккеист заберет свой особняк, певица — квартиру в столице. Их общая трехлетняя дочь останется с матерью.
О расставании пара объявила еще в конце прошлого года, на тот момент супруги не жили вместе уже несколько месяцев, однако старались поддерживать отношения ради ребенка.
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КультураРоссияШоу-бизнесИван ТелегинПелагея
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