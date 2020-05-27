Пелагея подала на развод с Телегиным

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Певица Пелагея подала документы на расторжение брака с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным, сообщили РИА Новости в пресс-службе Никулинского районного суда Москвы.
Дату первого заседания назначат в ближайшее время. Заявление Пелагея подала в судебный участок, то есть часть вопросов об имуществе и алиментов будет решаться с помощью адвокатов.
Раньше сообщалось, что недвижимость делить не будут: хоккеист заберет свой особняк, певица — квартиру в столице. Их общая трехлетняя дочь останется с матерью.
О расставании пара объявила еще в конце прошлого года, на тот момент супруги не жили вместе уже несколько месяцев, однако старались поддерживать отношения ради ребенка.