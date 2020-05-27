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2020-05-27T08:38
https://ria.ru/20200527/1572038058.html
В Оренбурге провели обыск по делу о халатности при реализации нацпроекта
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РИА Новости

В Оренбурге провели обыск по делу о халатности при реализации нацпроекта

08:38 27.05.2020
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© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015Мэрия города Оренбург
Мэрия города Оренбург
© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015
Мэрия города Оренбург. Архивное фото
УФА, 27 мая – РИА Новости. Следователи провели обыски и выемку документов в мэрии Оренбурга в рамках расследования дела о халатности, допущенной в ходе реализации национального проекта по улучшению качества дорог, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по области Радик Галимов.
По данным следствия, должностные лица управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и МБУ "Центр организации дорожного движения", в октябре 2019 года приняв акт выполненных работ по муниципальному контракту на установку ограничивающих пешеходных ограждений в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", нанесли ущерб государству на восемь с лишним миллионов рублей.
"Ограждения фактически были установлены с нарушением требований ГОСТ, что привело к необоснованной оплате из федерального бюджета, бюджета Оренбургской области и бюджета города Оренбурга денежных средств в сумме свыше 8 миллионов 200 тысяч рублей в счет стоимости некачественно выполненных ООО "СК-АУТСОРСИНГ" работ. Следствие возбудило уголовное дело о халатности", - сообщает СУСК РФ по региону.
"Следователи провели в мэрии Оренбурга обыски, произвели выемку документов. Расследование дела продолжается", - пояснил Галимов.
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