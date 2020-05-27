В Оренбурге провели обыск по делу о халатности при реализации нацпроекта

По данным следствия, должностные лица управления организации дорожного движения администрации Оренбурга и МБУ "Центр организации дорожного движения", в октябре 2019 года приняв акт выполненных работ по муниципальному контракту на установку ограничивающих пешеходных ограждений в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", нанесли ущерб государству на восемь с лишним миллионов рублей.