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2020-05-27T09:56
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Встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК. Трансляция
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РИА Новости
Встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК. Трансляция
В Москве проходит встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК.
2020-05-27T09:56
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PT0M30S

Встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК. Трансляция

09:56 27.05.2020
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В Москве проходит встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК.
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БезопасностьОборонно-промышленный комплекс России (ОПК)Москва
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