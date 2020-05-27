2020-05-27T09:56
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https://ria.ru/20200527/1572038046.html
Встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК. Трансляция
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РИА Новости
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Встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК. Трансляция
В Москве проходит встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК.
2020-05-27T09:56
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PT0M30S
Встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК. Трансляция
В Москве проходит встреча руководителей Федерального кадрового резерва ОПК.