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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T08:36
https://ria.ru/20200527/1572038013.html
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 265 пациентов с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030125_0:106:3266:1943_1036x0_80_0_0_612f75141cdba3f43f1e96e199bdeb0f.jpg
РИА Новости

В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 265 пациентов с коронавирусом

08:36 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 556 человек, из них у 265 подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"27.05.2020 (87 сутки работы с COVID). В больнице 556 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 334 человека с подозрением на COVID/ 265 случаев подтверждено лабораторно, из них: 21/19 детей, 28/28 беременных, рожениц и родильниц, 13/10 человек в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она также сообщила, что за сутки в больницу поступили 44 человека, из них у 18 коронавирус, при этом выписаны 62 человека, 35 вылечились от COVID.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСветлана Краснова (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
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