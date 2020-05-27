В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 265 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лечение в инфекционной клинической больнице №2 в Москве проходят 556 человек, из них у 265 подтвержден коронавирус, сообщила главврач больницы Светлана Краснова.
"27.05.2020 (87 сутки работы с COVID). В больнице 556 человек (в том числе 19 в реанимации), из них: 334 человека с подозрением на COVID/ 265 случаев подтверждено лабораторно, из них: 21/19 детей, 28/28 беременных, рожениц и родильниц, 13/10 человек в хирургическом отделении, 6/6 пациентов в реанимации (на ИВЛ четыре)", - написала Краснова на своей странице в Facebook.
Она также сообщила, что за сутки в больницу поступили 44 человека, из них у 18 коронавирус, при этом выписаны 62 человека, 35 вылечились от COVID.
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