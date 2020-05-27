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2020-05-27T08:34
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В Гонконге задержали 15 человек перед рассмотрением законопроекта о гимне
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РИА Новости

В Гонконге задержали 15 человек перед рассмотрением законопроекта о гимне

08:34 27.05.2020
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© AP Photo / Vincent YuПолицейские в защитных масках на улице Гонконга
Полицейские в защитных масках на улице Гонконга
© AP Photo / Vincent Yu
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Полиция Гонконга в среду задержала 15 человек, трое из которых имели при себе бутылки с зажигательной смесью, перед рассмотрением в Законодательном собрании (LegCo) законопроекта о государственном гимне КНР, сообщает газета South China Morning Post.
Ожидается, что в среду законодатели обсудят законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбления и неправомерное использование гимна КНР – "Марша добровольцев", в связи с чем антиправительственные активисты еще во вторник начали распространять в сети призывы сорвать заседание в заксобрании, а также парализовать движение на главных дорогах города и в метро.
Однако, по сведениям газеты, утро среды прошло относительно спокойно, так как многие предпочли отправиться на учебу, которая возобновилась после долгого перерыва из-за эпидемии, также на это могло повлиять усиленное присутствие на улицах сотрудников полиции.
Полиция в среду с самого утра усилила меры безопасности, особенно у здания Законодательного собрания, в разные районы Гонконга направлены более 3 тысяч сотрудников полицейских спецподразделений по борьбе с беспорядками.
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Законопроект предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения или штраф в размере до 6,4 тысячи долларов за оскорбление и неправомерное использование "Марша добровольцев".
Недовольство активистов и антиправительственных протестующих подогревается одновременно рассмотрением законопроекта о государственном гимне КНР и рассмотрением Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
В поддержку рассмотрения законопроекта выступили глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, полиция, минюст, таможня, секретарь по вопросам безопасности Джон Ли. Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва государственной власти, организации и осуществления терактов, а также против вмешательства извне во внутренние дела Гонконга.
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