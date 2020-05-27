В Гонконге задержали 15 человек перед рассмотрением законопроекта о гимне

Ожидается, что в среду законодатели обсудят законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за оскорбления и неправомерное использование гимна КНР – "Марша добровольцев", в связи с чем антиправительственные активисты еще во вторник начали распространять в сети призывы сорвать заседание в заксобрании, а также парализовать движение на главных дорогах города и в метро.

Однако, по сведениям газеты, утро среды прошло относительно спокойно, так как многие предпочли отправиться на учебу, которая возобновилась после долгого перерыва из-за эпидемии, также на это могло повлиять усиленное присутствие на улицах сотрудников полиции.

Полиция в среду с самого утра усилила меры безопасности, особенно у здания Законодательного собрания, в разные районы Гонконга направлены более 3 тысяч сотрудников полицейских спецподразделений по борьбе с беспорядками.

Законопроект предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения или штраф в размере до 6,4 тысячи долларов за оскорбление и неправомерное использование "Марша добровольцев".

Недовольство активистов и антиправительственных протестующих подогревается одновременно рассмотрением законопроекта о государственном гимне КНР и рассмотрением Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".