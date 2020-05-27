Во Владивостоке открывают пляжи и набережные

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Власти Власти Владивостока начали открывать проезд к городским пляжам и набережной, закрытым из-за эпидемии коронавируса, сообщает мэрия.

"Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе. Сегодня, 27 мая, от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность", — говорится в сообщении.

Мэр Олег Гуменюк отметил, что люди устали от ограничений и очень ждали послаблений.

"Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения. При этом настоятельно рекомендуем соблюдать так называемую социальную дистанцию, надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми. До полного снятия режима повышенной готовности еще далеко", — сказал он.

Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта. Во Владивостоке закрыли места отдыха на море, на въездах установили бетонные блоки. С 26 мая мэрия заявила, что приступает к первому этапу снятия ограничений: жителям разрешили заниматься спортом на улицах, магазины площадью до 400 квадратных метров могут начать работу.