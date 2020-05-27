Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T15:58
https://ria.ru/20200527/1572037832.html
Во Владивостоке открывают пляжи и набережные
https://cdn24.img.ria.ru/images/155495/96/1554959635_32:0:3673:2048_1036x0_80_0_0_352ec2208b73801989d694df0761980a.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке открывают пляжи и набережные

08:24 27.05.2020 (обновлено: 15:58 27.05.2020)
730
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМестные жители катаются на велосипедах по набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Местные жители катаются на велосипедах по набережной Спортивной гавани во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая — РИА Новости. Власти Владивостока начали открывать проезд к городским пляжам и набережной, закрытым из-за эпидемии коронавируса, сообщает мэрия.
"Во Владивостоке приступили к постепенному снятию ограничений на посещение мест массового отдыха. Речь идет о пляжах и площадках на открытом воздухе. Сегодня, 27 мая, от бетонных блоков освободили проезды к Токаревской кошке, набережной Спортивной гавани, открыта для посещений территория озера Юность", — говорится в сообщении.
Мэр Олег Гуменюк отметил, что люди устали от ограничений и очень ждали послаблений.
"Именно поэтому очень осторожно, постепенно будем убирать ограничения. При этом настоятельно рекомендуем соблюдать так называемую социальную дистанцию, надевать маски и перчатки при контакте с другими людьми. До полного снятия режима повышенной готовности еще далеко", — сказал он.
Режим самоизоляции действует в Приморье с 31 марта. Во Владивостоке закрыли места отдыха на море, на въездах установили бетонные блоки. С 26 мая мэрия заявила, что приступает к первому этапу снятия ограничений: жителям разрешили заниматься спортом на улицах, магазины площадью до 400 квадратных метров могут начать работу.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
2300011
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокПриморский край
Рекомендуем
Торговый центр
В Приморье с 27 мая начнется снятие ограничений
Лес
Житель Приморья рассказал, почему он ушел жить в лес с тремя детьми
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье смягчили режим ограничений
Полицейский
Во Владивостоке возбудили дело из-за брошенного контактного зоопарка
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Названа странная особенность коронавируса
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин на вечеринке журнала Glamour
Пелагея подала на развод с Телегиным
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице
Медицинские работники
В Москве за сутки 5839 пациентов вылечились от коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
РФПИ проинвестировал в проект по созданию вакцины от коронавируса
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Медики бригады скорой помощи транспортируют пожилого мужчину в автомобиль
В России за сутки выявили 8338 заразившихся коронавирусом
Вид из окна российского самолета во время полета
Три рейса "Аэрофлота" вывезут россиян из США 30 и 31 мая
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Москвичам пообещали июльскую жару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния