Режим пропусков введут для прилетающих в главный аэропорт Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 мая – РИА Новости. Режим цифровых пропусков начнёт действовать со следующей недели в аэропорту Петропавловска-Камчатского для прилетающих пассажиров, у которых нет местной регистрации, заявил журналистам врио губернатора края Владимир Солодов.
Ранее сообщалось, что в настоящее время рыбопромышленные предприятия завозят на полуостров сезонных работников, которые будут трудиться на лососёвой путине. Их обсервация организуется силами работодателей. Вместе с тем, в нескольких районах края уже выявлены случаи заражения COVID-19 среди сотрудников рыбопромышленных организаций. Отмечалось, что инфицированные добирались к месту работы самостоятельно.
"На следующей неделе мы вводим уже в рабочем полноценном формате режим цифровых пропусков в аэропорту. Каждый гражданин, за исключением тех, кто имеет постоянную регистрацию на территории Камчатского края, по прибытии должен будет представить несложный цифровой пропуск, который будет заполняться на основе анкеты. Он позволит нам отделить тех, кто прибывает по приглашению конкретных работодателей и проходит обсервацию в организованном порядке и тех, кто приезжает без чётко обозначенной цели", - сказал Солодов.
По его словам, прибывающих на Камчатку в неорганизованном порядке также будут обязывать проходить обсервацию.
На Камчатке до 31 мая включительно продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим, при этом разрешены прогулки по два человека и занятия спортом.
По данным на 27 мая, в Камчатском крае зарегистрированы 700 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 31 ребенок в возрасте до 17 лет. 289 человек выздоровели, 8 скончались. За последние сутки выявлены 22 новых лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. В палате интенсивной терапии находятся 11 пациентов, из них три человека – на инвазивном аппарате ИВЛ и двое – на НИВЛ, остальные - на кислородной поддержке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.