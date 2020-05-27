Режим пропусков введут для прилетающих в главный аэропорт Камчатки

По его словам, прибывающих на Камчатку в неорганизованном порядке также будут обязывать проходить обсервацию.

На Камчатке до 31 мая включительно продолжает действовать режим самоизоляции и масочный режим, при этом разрешены прогулки по два человека и занятия спортом.

По данным на 27 мая, в Камчатском крае зарегистрированы 700 человек, инфицированных COVID-19, в том числе 31 ребенок в возрасте до 17 лет. 289 человек выздоровели, 8 скончались. За последние сутки выявлены 22 новых лабораторно подтверждённых случая заражения COVID-19. В палате интенсивной терапии находятся 11 пациентов, из них три человека – на инвазивном аппарате ИВЛ и двое – на НИВЛ, остальные - на кислородной поддержке.