В Приморье с 27 мая начнется снятие ограничений

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Более двух тысяч предприятий торговли и бытового обслуживания смогут возобновить работу в Приморье, сообщает правительство региона.

Ранее сообщалось, что снижение динамики распространения коронавирусной инфекции в Приморье позволило властям одобрить переход к первому этапу послабления режима повышенной готовности.

"Начиная с 27 мая, руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность. Речь идет о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно", - говорится в сообщении.

По информации главы минпромторга Приморья Сергея Калитина, которая приводится в сообщении, возобновить работу на первом этапе снятия ограничений смогут более двух тысяч предприятий.

Власти отмечают, что для этого ТЦ и предприятия бытового обслуживания должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики), проводить обязательную термометрию сотрудников до начала рабочего дня и вести журнал ее учета, дезинфицировать помещения через каждые два часа.

В торговых центрах должны быть кожные антисептики для посетителей, также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, обозначенную специальной разметкой. Власти определили и предельное число посетителей – один человек на четыре квадратных метра.

Для снятия ограничений руководителям предприятий торговли необходимо заполнить специальную форму и отправить в краевое министерство промышленности и торговли, говорится в сообщении.

Предприятия, успешно прошедшие мониторинг, будут занесены в Реестр хозяйствующих субъектов, размещённый на сайте краевого правительства.

Возобновить работу торговые центры и предприятия бытового обслуживания смогут только после появления в реестре информации об успешном прохождении мониторинга.