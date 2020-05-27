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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T09:38
https://ria.ru/20200527/1572037737.html
В Приморье с 27 мая начнется снятие ограничений
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569292384_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_5b29dd0a854f12c46c6cffac218b6950.jpg
РИА Новости

В Приморье с 27 мая начнется снятие ограничений

08:17 27.05.2020 (обновлено: 09:38 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТорговый центр
Торговый центр
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Торговый центр. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая - РИА Новости. Более двух тысяч предприятий торговли и бытового обслуживания смогут возобновить работу в Приморье, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что снижение динамики распространения коронавирусной инфекции в Приморье позволило властям одобрить переход к первому этапу послабления режима повышенной готовности.
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"Начиная с 27 мая, руководители предприятий розничной торговли непродовольственными товарами могут подавать уведомления в министерство промышленности и торговли Приморского края о готовности возобновить свою деятельность. Речь идет о торговых точках с отдельным входом с улицы, площадью торгового зала не более 400 квадратных метров включительно", - говорится в сообщении.
По информации главы минпромторга Приморья Сергея Калитина, которая приводится в сообщении, возобновить работу на первом этапе снятия ограничений смогут более двух тысяч предприятий.
Власти отмечают, что для этого ТЦ и предприятия бытового обслуживания должны обеспечить сотрудников средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки разовые, кожные антисептики), проводить обязательную термометрию сотрудников до начала рабочего дня и вести журнал ее учета, дезинфицировать помещения через каждые два часа.
В торговых центрах должны быть кожные антисептики для посетителей, также необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, обозначенную специальной разметкой. Власти определили и предельное число посетителей – один человек на четыре квадратных метра.
Для снятия ограничений руководителям предприятий торговли необходимо заполнить специальную форму и отправить в краевое министерство промышленности и торговли, говорится в сообщении.
Предприятия, успешно прошедшие мониторинг, будут занесены в Реестр хозяйствующих субъектов, размещённый на сайте краевого правительства.
Возобновить работу торговые центры и предприятия бытового обслуживания смогут только после появления в реестре информации об успешном прохождении мониторинга.
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