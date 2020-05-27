В Новосибирске ветер повалил десятки деревьев и снес три остановки

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Коммунальные службы в Коммунальные службы в Новосибирске устраняют последствия шквалистого ветра, который во второй половине дня вторника повалил деревья и столбы электропередачи, пострадали четыре человека, сообщает в среду горадминистрация.

По информации единой дежурно-диспетчерской службы, 26 мая в Новосибирске произошло 89 происшествий. Сообщается о 52 упавших деревьях и ветках, четырех столбах электропередачи, одном светофоре, 24 обрывах воздушных линий электропередачи. Порывами ветра снесено три остановочных павильона. Есть и другие повреждения.

"Информация об обрывах линий электропередач передана в АО "РЭС" для дальнейшего устранения и восстановления электроснабжения. На левом берегу для устранения последствий увеличено количество аварийных бригад до семи, на правом берегу – до 13. Локальные отключения еще остались. До 17.00 (13.00 мск) все последствия планируется устранить", - говорится в сообщении.

Власти поясняют, что в зависимости от территории упавшие ветки и деревья уберут управляющие организации, дорожно-эксплуатационные управления, энергетики и другие организации. Также восстановят остановочные павильоны и упавший светофор.

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"В Ленинском районе на улице Костычева, 13 на крышу двухэтажного дома упало дерево – одна из квартир непригодна для проживания. Администрация района оперативно нашла временное жилье и переселила жильцов. Сегодня силами МАСС будет убрано и распилено дерево. Районная администрация организовала ремонт крыши. Рассматривается возможность выделения субсидии", - рассказали в мэрии.

Кроме того, на 2-м Амурском переулке сорвало крышу одного из частных домов. Жильцы разместились у родственников. В среду администрации района будет решаться вопрос о предоставлении помощи.