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2020-05-27T08:18
https://ria.ru/20200527/1572037711.html
В Новосибирске ветер повалил десятки деревьев и снес три остановки
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РИА Новости

В Новосибирске ветер повалил десятки деревьев и снес три остановки

08:16 27.05.2020 (обновлено: 08:18 27.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоваленное ветром дерево
Поваленное ветром дерево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Поваленное ветром дерево. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Коммунальные службы в Новосибирске устраняют последствия шквалистого ветра, который во второй половине дня вторника повалил деревья и столбы электропередачи, пострадали четыре человека, сообщает в среду горадминистрация.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы, 26 мая в Новосибирске произошло 89 происшествий. Сообщается о 52 упавших деревьях и ветках, четырех столбах электропередачи, одном светофоре, 24 обрывах воздушных линий электропередачи. Порывами ветра снесено три остановочных павильона. Есть и другие повреждения.
"Информация об обрывах линий электропередач передана в АО "РЭС" для дальнейшего устранения и восстановления электроснабжения. На левом берегу для устранения последствий увеличено количество аварийных бригад до семи, на правом берегу – до 13. Локальные отключения еще остались. До 17.00 (13.00 мск) все последствия планируется устранить", - говорится в сообщении.
Власти поясняют, что в зависимости от территории упавшие ветки и деревья уберут управляющие организации, дорожно-эксплуатационные управления, энергетики и другие организации. Также восстановят остановочные павильоны и упавший светофор.
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"В Ленинском районе на улице Костычева, 13 на крышу двухэтажного дома упало дерево – одна из квартир непригодна для проживания. Администрация района оперативно нашла временное жилье и переселила жильцов. Сегодня силами МАСС будет убрано и распилено дерево. Районная администрация организовала ремонт крыши. Рассматривается возможность выделения субсидии", - рассказали в мэрии.
Кроме того, на 2-м Амурском переулке сорвало крышу одного из частных домов. Жильцы разместились у родственников. В среду администрации района будет решаться вопрос о предоставлении помощи.
"Во время бури пострадали четыре человека, всем оказана медицинская помощь", - добавили в горадминистрации.
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