Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T08:12
https://ria.ru/20200527/1572037612.html
В Москве 123 компании воспользовались мерой по отмене платы за аренду
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569698074_0:127:3071:1854_1036x0_80_0_0_935096740274e4a739a160560ad9a713.jpg
РИА Новости

В Москве 123 компании воспользовались мерой по отмене платы за аренду

08:12 27.05.2020
564
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗакрытые магазины в торговом центре
Закрытые магазины в торговом центре
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Закрытые магазины в торговом центре. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 120 московских предприятий сферы бытовых услуг воспользовались мерой по отмене арендных платежей за городское имущество, сэкономив при этом свыше 52 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Организации сферы бытовых услуг, которые арендуют землю или недвижимость у города, могут не платить аренду, пока вынужденно приостановили свою деятельность. Такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму 52,3 миллиона рублей. При этом всего в Москве 2135 предпринимателей в этом секторе, которые арендуют городские помещения и участки, и совокупный объем поддержки для них может составить около 900 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Пленарное заседание Госдумы РФ
22 мая, 12:27
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды
Отмечается, что такую же поддержку оказали предприятиям сфер торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, а также образовательным, культурным и спортивным учреждениям, которые приостановили деятельность из-за режима временных ограничений. Их освободили от арендной платы с 1 марта по 30 июня включительно. Всего этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 11 тысяч московских компаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как правительство и ЦБ помогут населению и бизнесу пережить пандемию
19 марта, 12:27
Коронавирусу вопреки: как государство поддержит население и бизнес
100002
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
Рекомендуем
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве
Москва во время режима самоизоляции жителей
Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин рассказал об отмене ограничений в Москве с 1 июня
Пара едет на самокате по Москворецкой набережной в Москве
Собянин рассказал, как будут контролировать соблюдение правил прогулок
Собянин предложил открыть в Москве с 1 июня часть бытовых услуг
Собянин предложил возобновить с 1 июня работу части бытовых услуг
Водитель за рулем автобуса
Передвижение по столице стало возможно только по московскому пропуску
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Девушка на набережной Тараса Шевченко в Москве
Для каждого московского дома опубликуют график "прогулочных дней"
Молодые люди отдыхают в районе Строгино в Москве
Собянин разъяснил правила прогулок и спорта на свежем воздухе
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россию ждет резкое похолодание
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Прохожие на улице в Москве
В Москве с 1 июня начнется второй этап смягчения ограничений по COVID-19
Сотрудник полиции проверяет документы у пассажира в поезде Московских центральных диаметров
Собянин рассказал о новых правилах ношения масок с 1 июня
ГУМ
В московских торговых центрах ограничат число посетителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния