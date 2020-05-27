В Москве 123 компании воспользовались мерой по отмене платы за аренду

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Свыше 120 московских предприятий сферы бытовых услуг воспользовались мерой по отмене арендных платежей за городское имущество, сэкономив при этом свыше 52 миллионов рублей, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Организации сферы бытовых услуг, которые арендуют землю или недвижимость у города, могут не платить аренду, пока вынужденно приостановили свою деятельность. Такую льготу уже получили 123 компании на общую сумму 52,3 миллиона рублей. При этом всего в Москве 2135 предпринимателей в этом секторе, которые арендуют городские помещения и участки, и совокупный объем поддержки для них может составить около 900 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Отмечается, что такую же поддержку оказали предприятиям сфер торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, а также образовательным, культурным и спортивным учреждениям, которые приостановили деятельность из-за режима временных ограничений. Их освободили от арендной платы с 1 марта по 30 июня включительно. Всего этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 11 тысяч московских компаний.
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