РФПИ проинвестировал в проект по созданию вакцины от коронавируса

"РФПИ активно участвует в борьбе с коронавирусом и благодаря сети международных партнерств имеет возможность получать самую актуальную информацию о методах противостояния пандемии. РФПИ также проинвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и проект по созданию вакцины", - отметили в РФПИ.

Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире, позволяя получать результат за 30 минут. Кроме того, совместно с "ХимРар" готовится запуск промышленного производства препарата "Авифавир", уже доказавшего эффективность при клинических исследованиях пациентов с коронавирусом в России.