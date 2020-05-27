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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T08:30
https://ria.ru/20200527/1572037579.html
РФПИ проинвестировал в проект по созданию вакцины от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_44e44f2382200300a76377100327f410.jpg
РИА Новости

РФПИ проинвестировал в проект по созданию вакцины от коронавируса

08:30 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университет готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинвестировал в проект создания вакцины от коронавируса, а также медицинское оборудование, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ активно участвует в борьбе с коронавирусом и благодаря сети международных партнерств имеет возможность получать самую актуальную информацию о методах противостояния пандемии. РФПИ также проинвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и проект по созданию вакцины", - отметили в РФПИ.
В конце марта глава фонда Кирилл Дмитриев говорил РИА Новости, что фонд планирует инвестировать в предприятия по производству антисептиков и других медицинских продуктов и уже ведет переговоры с рядом крупных производителей.
РФПИ реализует ряд ключевых инициатив в области борьбы с коронавирусом. В частности, в марте 2020 года РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, членами которого являются также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекс", Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".
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Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире, позволяя получать результат за 30 минут. Кроме того, совместно с "ХимРар" готовится запуск промышленного производства препарата "Авифавир", уже доказавшего эффективность при клинических исследованиях пациентов с коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Кирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийРоссийский союз промышленников и предпринимателей
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