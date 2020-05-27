РФПИ проинвестировал в проект по созданию вакцины от коронавируса

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинвестировал в проект создания вакцины от коронавируса, а также медицинское оборудование, говорится в сообщении фонда.
"РФПИ активно участвует в борьбе с коронавирусом и благодаря сети международных партнерств имеет возможность получать самую актуальную информацию о методах противостояния пандемии. РФПИ также проинвестировал в производство фармацевтического препарата "Авифавир", медицинского оборудования для борьбы с коронaвирусом и проект по созданию вакцины", - отметили в РФПИ.
В конце марта глава фонда Кирилл Дмитриев говорил РИА Новости, что фонд планирует инвестировать в предприятия по производству антисептиков и других медицинских продуктов и уже ведет переговоры с рядом крупных производителей.
РФПИ реализует ряд ключевых инициатив в области борьбы с коронавирусом. В частности, в марте 2020 года РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19, членами которого являются также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), "Яндекс", Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".
Российско-японская система диагностики коронавируса EMG, созданная при участии РФПИ, является одной из самых быстрых и точных систем диагностики коронавируса в мире, позволяя получать результат за 30 минут. Кроме того, совместно с "ХимРар" готовится запуск промышленного производства препарата "Авифавир", уже доказавшего эффективность при клинических исследованиях пациентов с коронавирусом в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.