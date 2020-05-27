Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина

БРЯНСК, 27 мая - РИА Новости. Карантин, введенный из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме, снят, сообщает администрация Смоленской области.
"В соцучреждении в Вязьме очаг инфекции ликвидирован. В соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора здесь снят карантин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в учреждении сохранится ряд ограничительных мер: обязательное соблюдение масочного режима, проведение регулярной термометрии, дезинфекции помещений.
По данным администрации региона, обстановка нормализовалась и в геронтологическом центре "Вишенки", где также была зафиксирована вспышка заболевания. С 15 мая учреждение было переведено в особый сменный режим работы с изоляцией персонала вместе с его обитателями. Губернатор Алексей Островский выразил надежду, что в ближайшее время и здесь удастся снять карантин.
В Смоленской области, по данным на вечер вторника, зарегистрировано 1769 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 581 человек уже выписан в связи с выздоровлением. Сообщалось также о 21 летальном исходе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.