Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T08:06
https://ria.ru/20200527/1572037511.html
Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030137_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_38b6860a450a6c29d1462d778b50fda3.jpg
РИА Новости

Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина

08:06 27.05.2020
512
© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19. Архивное фото
БРЯНСК, 27 мая - РИА Новости. Карантин, введенный из-за вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в доме-интернате для престарелых и инвалидов в Вязьме, снят, сообщает администрация Смоленской области.
"В соцучреждении в Вязьме очаг инфекции ликвидирован. В соответствии с предписанием территориального отдела управления Роспотребнадзора здесь снят карантин", - говорится в сообщении.
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Вчера, 03:13Распространение нового коронавируса
В "Инвитро" рассказали о тестировании москвичей на коронавирус
Отмечается, что в учреждении сохранится ряд ограничительных мер: обязательное соблюдение масочного режима, проведение регулярной термометрии, дезинфекции помещений.
По данным администрации региона, обстановка нормализовалась и в геронтологическом центре "Вишенки", где также была зафиксирована вспышка заболевания. С 15 мая учреждение было переведено в особый сменный режим работы с изоляцией персонала вместе с его обитателями. Губернатор Алексей Островский выразил надежду, что в ближайшее время и здесь удастся снять карантин.
В Смоленской области, по данным на вечер вторника, зарегистрировано 1769 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 581 человек уже выписан в связи с выздоровлением. Сообщалось также о 21 летальном исходе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
111000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВязьмаПроисшествия
Рекомендуем
Бишкек
Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи
Лес
Житель Приморья рассказал, почему он ушел жить в лес с тремя детьми
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе пятнадцатилетний подросток утонул на озере
Закрытые магазины в торговом центре
В Москве 123 компании воспользовались мерой по отмене платы за аренду
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В "Инвитро" рассказали о тестировании москвичей на коронавирус
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Медицинские работники в защитных костюмах в сопровождении сотрудников полиции в Мумбаи
Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 150 тысяч
Виды Гонконга
Водители в Гонконге устроили протест, замедляя поток на выезде из тоннеля
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин в среду пообщается с губернатором Смоленской области
Линии электропередач
В Красноярском крае около 10 тысяч человек остаются без электроэнергии
Покупатели в защитных масках в супермаркете Пхукета
В Таиланде выявили девять новых случаев заражения коронавирусом
Мэрия города Оренбург
В Оренбурге провели обыск по делу о халатности при реализации нацпроекта
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об отставке
Хуан Гуаидо
КС Венесуэлы признал законность смещения Гуаидо с должности спикера
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния