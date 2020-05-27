Интернат для престарелых в Вязьме вышел из карантина

По данным администрации региона, обстановка нормализовалась и в геронтологическом центре "Вишенки", где также была зафиксирована вспышка заболевания. С 15 мая учреждение было переведено в особый сменный режим работы с изоляцией персонала вместе с его обитателями. Губернатор Алексей Островский выразил надежду, что в ближайшее время и здесь удастся снять карантин.