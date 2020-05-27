Число выявленных случаев коронавируса в Индии превысило 150 тысяч

НЬЮ-ДЕЛИ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 6,3 тысячи и составляет 151 767, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Накануне сообщалось о 145 380 заболевших (рост за сутки более 6,5 тысячи), днем ранее – о 138 845 случаях заболевания (рост за сутки более чем на 6,9 тысячи).
По данным ведомства, лечение в стране проходят 83 004 человека. Выздоровели после коронавируса 64 425 человек (3 935 за сутки), умерли 4337 человек (170 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксировано более трети всех случаев заболевания – 54 758 случаев заражения (2 091 за сутки). На втором месте штат Тамилнад – 17 728 заболевших (646 за сутки). На третьем месте Гуджарат, самый западный штат Индии, 14 821 случай (361 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 31 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Власти продлили запрет на внутренние и международные авиарейсы. Также на период действия режима изоляции запрещена работа школ и университетов, гостиниц, крупных торговых центров и ресторанов. Запрещены все массовые мероприятия, в том числе религиозные. Спортивные комплексы и стадионы разрешено открыть, но зрителей туда не пустят. Также продлен комендантский час, действующий с 07.00 до 19.00.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
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