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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T07:54
https://ria.ru/20200527/1572037318.html
В Кузбассе за сутки выявили 18 случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870058_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_1e467c0b2ebe752fdc15c3e8da73aba2.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 18 случаев коронавируса

07:54 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 27 мая-РИА Новости. Количество выявленных случаев коронавируса в Кузбассе за последние сутки снова превысило число выздоровевших, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
Сообщалось, что, по данным на вторник, количество зараженных и выздоровевших сравнялось: было 13 зараженных и 13 выздоровевших.
"Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто шестьдесят пять человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести девяносто больных коронавирусом", - написал в среду глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по четыре новых случая выявлено в Междуреченске и Осинниках, по три – в Кемерово и Гурьевском районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Березовском, Новокузнецке, Белово. Среди новых выздоровевших – по два жителя Новокузнецка, Кемерово и Белово, один - из Юрги.
По данным на среду, в Кузбассе выявлено 462 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 165 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9672 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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