В Кузбассе за сутки выявили 18 случаев коронавируса

Сообщалось, что, по данным на вторник, количество зараженных и выздоровевших сравнялось: было 13 зараженных и 13 выздоровевших.

"Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Семь пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже сто шестьдесят пять человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса двести девяносто больных коронавирусом", - написал в среду глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, по четыре новых случая выявлено в Междуреченске и Осинниках, по три – в Кемерово и Гурьевском районе, по одному – в Анжеро-Судженске, Березовском, Новокузнецке, Белово. Среди новых выздоровевших – по два жителя Новокузнецка, Кемерово и Белово, один - из Юрги.