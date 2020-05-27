Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи

По его словам, среди новых зараженных - 12 медработников. Выздоровели 28 пациентов. Тесты на коронавирус прошли 3,8 тысячи человек.

Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1520 человек, из которых 299 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1043 пациента.