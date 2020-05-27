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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T07:52
https://ria.ru/20200527/1572037274.html
Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи

07:52 27.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Количество выявленных случаев COVID-19 в Киргизии превысило 1,5 тысячи, сообщили РИА Новости в среду в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 27 мая 2020 года по республике зарегистрировано 52 новых случаев СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, среди новых зараженных - 12 медработников. Выздоровели 28 пациентов. Тесты на коронавирус прошли 3,8 тысячи человек.
Таким образом, на сегодняшний день в республике COVID-19 выявлен у 1520 человек, из которых 299 медработников. Погибли 16 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 1043 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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