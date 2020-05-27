В Германии за сутки выявили 362 случая коронавируса

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса нового типа в Германии за сутки увеличилось на 362, скончались 47 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 432 случаях заболевания и 45 летальных случаях, выявленных за сутки.
По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 179 364 случая заболевания, скончались 8 349 пациента с COVID-19, 162,8 тысячи заразившихся вылечились.
Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (46 458), Северном Рейне-Вестфалии (37 541) и Баден-Вюртемберге (34 500). В Берлине зафиксированы 6673 случая заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.