Водители в Гонконге устроили протест, замедляя поток на выезде из тоннеля

"Сегодня около 8.30 (3.30 мск) некоторые водители утроили акцию протеста ... на выезде из тоннеля Кросс-Харбор, что создало серьезные препятствия для трафика", - говорится в заявлении.

"Полиция подчеркивает, что преднамеренное медленное вождение ставит под угрозу безопасность дорожного движения и мешает другим его участникам. Это может квалифицироваться как уголовное преступление", - указано в сообщении.

Помимо этого, в полиции Гонконга заявили, что в понедельник ряд лиц преднамеренно поместили твердые предметы между дверьми в метро на некоторых станциях, из-за чего поезда не могли продолжать движение. Работа метро восстановилась только после того, как сотрудники метрополитена убрали все мешающие движению предметы.