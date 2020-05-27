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2020-05-27T07:41
https://ria.ru/20200527/1572037128.html
Водители в Гонконге устроили протест, замедляя поток на выезде из тоннеля
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РИА Новости

Водители в Гонконге устроили протест, замедляя поток на выезде из тоннеля

07:41 27.05.2020
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© Alex Ogle / AFPВиды Гонконга
Виды Гонконга
© Alex Ogle / AFP
Виды Гонконга. Архивное фото
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Несколько водителей в среду утром устроили акцию протеста, специально замедляя движение транспортного потока на выезде из тоннеля Кросс-Харбор в Гонконге, полиция оперативно прибыла на место и смогла перенаправить трафик, говорится в заявлении на сайте правительства города.
"Сегодня около 8.30 (3.30 мск) некоторые водители утроили акцию протеста ... на выезде из тоннеля Кросс-Харбор, что создало серьезные препятствия для трафика", - говорится в заявлении.
Отмечается, что сотрудники полиции оперативно прибыли на место, смогли перехватить соответствующие автомобили и перенаправить транспортный поток.
"Полиция подчеркивает, что преднамеренное медленное вождение ставит под угрозу безопасность дорожного движения и мешает другим его участникам. Это может квалифицироваться как уголовное преступление", - указано в сообщении.
Подчеркивается, что правоохранители намерены предпринимать решительные меры, чтобы обеспечить соблюдение закона.
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Помимо этого, в полиции Гонконга заявили, что в понедельник ряд лиц преднамеренно поместили твердые предметы между дверьми в метро на некоторых станциях, из-за чего поезда не могли продолжать движение. Работа метро восстановилась только после того, как сотрудники метрополитена убрали все мешающие движению предметы.
В последние дни в Гонконге после довольно долгого перерыва вновь возобновились акции протеста, это в первую очередь связано с рассмотрением Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
В поддержку рассмотрения законопроекта выступили глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, полиция, минюст, таможня, секретарь по вопросам безопасности Джон Ли. Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва государственной власти, организации и осуществления терактов, а также против вмешательства извне во внутренние дела Гонконга.
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