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2020-05-27T07:39
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В Кузбассе пятнадцатилетний подросток утонул на озере
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РИА Новости

В Кузбассе пятнадцатилетний подросток утонул на озере

07:39 27.05.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 мая - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток утонул на озере в городе Ленинске-Кузнецком, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"В городе Ленинске-Кузнецком 26 мая около 16 часов (12.00 мск) 15-летний подросток с 11-летним другом пошли на озеро. Они решили его переплыть, однако 15-летний подросток стал тонуть. Второй мальчик попытался ему помочь, но не смог. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что о произошедшем 11-летний мальчик сообщил взрослым, которые вызвали спасателей. Тело подростка нашли около 22 часов 30 минут (18.30 мск) на расстоянии 15 метров от берега. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка. По предварительной информации дети находились на озере без взрослых.
"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти потерпевшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – уточняет ведомство.
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Следственный комитет России (СК РФ)Кемеровская областьПроисшествия
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