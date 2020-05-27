В Кузбассе пятнадцатилетний подросток утонул на озере

В ведомстве уточнили, что о произошедшем 11-летний мальчик сообщил взрослым, которые вызвали спасателей. Тело подростка нашли около 22 часов 30 минут (18.30 мск) на расстоянии 15 метров от берега. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть ребенка. По предварительной информации дети находились на озере без взрослых.