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2020-05-27T10:39
https://ria.ru/20200527/1572037066.html
Штормовой ветер в Кузбассе за ночь повредил почти 150 крыш
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РИА Новости

Штормовой ветер в Кузбассе за ночь повредил почти 150 крыш

07:38 27.05.2020 (обновлено: 10:39 27.05.2020)
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© РИА Новости / Зарина СитдиковаШтормовой ветер
Штормовой ветер
© РИА Новости / Зарина Ситдикова
Штормовой ветер. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 27 мая — РИА Новости. Штормовой ветер в Кузбассе за ночь повредил почти 150 крыш и повалил 280 деревьев, также повреждены линии электропередачи, автомобили, выбиты окна, следует из сообщения пресс-службы администрации правительства Кузбасса.
По информации Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, к утру ветер стих, электроснабжение было восстановлено.

"В результате разыгравшейся ночью непогоды в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерово) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов. <…> Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что одномоментно наибольшее число отключенных потребителей составляло 4,5 тысячи абонентов. Но все отключения устранялись в регламентные сроки, а там, где возможно, объекты запитывались резервными источниками на время восстановительных работ.
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Уточняется, что основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения (Мариинский район. — Прим. ред.). Ранее сообщалось, что, помимо сорванных крыш и поваленных деревьев, там обрушилась стена зернохранилища, в результате чего два человека погибли и один получил травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили в администрации, а одном из пострадавших районов — Мариинском, где повреждены более половины домов, — работает оперативный штаб. Каждой семье помогут строительными материалами для ремонта поврежденных конструкций.
Бойцы областных аварийно-восстановительных отрядов ЖКХ и местные спасатели распиливают поваленные деревья и убирают обломки конструкций.
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