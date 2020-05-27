КЕМЕРОВО, 27 мая — РИА Новости. Штормовой ветер в Штормовой ветер в Кузбассе за ночь повредил почти 150 крыш и повалил 280 деревьев, также повреждены линии электропередачи, автомобили, выбиты окна, следует из сообщения пресс-службы администрации правительства Кузбасса.

По информации Центра оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса, к утру ветер стих, электроснабжение было восстановлено.

"В результате разыгравшейся ночью непогоды в регионе были повреждены кровли 147 домов и объектов соцсферы, включая 16 многоквартирных домов (из них пять в Кемерово) и 11 социальных объектов. Остальные 120 — кровли частных домов. <…> Также повреждены 25 автомобилей (из них 11 в областном центре) и повалены 280 деревьев", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что одномоментно наибольшее число отключенных потребителей составляло 4,5 тысячи абонентов. Но все отключения устранялись в регламентные сроки, а там, где возможно, объекты запитывались резервными источниками на время восстановительных работ.

Уточняется, что основной удар стихии пришелся на деревню Константиновка Первомайского сельского поселения (Мариинский район. — Прим. ред.). Ранее сообщалось, что, помимо сорванных крыш и поваленных деревьев, там обрушилась стена зернохранилища, в результате чего два человека погибли и один получил травмы различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в администрации, а одном из пострадавших районов — Мариинском, где повреждены более половины домов, — работает оперативный штаб. Каждой семье помогут строительными материалами для ремонта поврежденных конструкций.