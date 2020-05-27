Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T07:37
https://ria.ru/20200527/1572037032.html
Житель Приморья рассказал, почему он ушел жить в лес с тремя детьми
https://cdn22.img.ria.ru/images/154808/28/1548082859_0:65:1501:909_1036x0_80_0_0_dd719c6c12b3ca4aae926fd76ccb8dfc.jpg
РИА Новости

Житель Приморья рассказал, почему он ушел жить в лес с тремя детьми

07:37 27.05.2020
1249
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйЛес
Лес
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Лес. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Житель приморского поселка Кавалерово Алексей Ивлев, которого вместе с детьми нашли в палатке в лесу, рассказал РИА Новости, что пошел туда в поход, который в том числе предусматривал самоизоляцию, и что сейчас он борется за возвращение ребят в семью.
Ранее региональное СУСК РФ сообщило, что отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, их нашли в лесу. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что глава семейства решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию". Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники. Детский омбудсмен региона Ольга Романова сообщала, что органы опеки готовят иск об ограничении в родительских правах отца, но, если он выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться. По ее словам, и дети, и их отец характеризуются хорошо. Полиция составила на мужчину административный протокол. На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.
"Основная причина – дети просили пойти в лес, переночевать там, пожить. Мы собрались, взяли с собой все необходимое и отошли недалеко от поселка – метров 300. То есть основная причина выхода в лес – поход. Но заодно и соблюдался режим самоизоляции, так как вдали от общественных мест исчезает возможность заражения. Но в большей степени это был просто поход", - рассказал агентству Ивлев.
По его словам, он с детьми периодически возвращался домой.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
26 мая, 05:49Распространение нового коронавируса
На приморца, ушедшего жить в лес с тремя детьми, составили протокол
"Это недалеко – в 300 метрах, не где-то глубоко в тайге. Я выходил в поселок. Меня там видели. У меня не было и мысли (что начнется розыск - ред.), так как мы не собирались уходить надолго в незнакомые места, были возле поселка. Детям ничего не угрожало. Как им детям надоело бы в лесу - вернулись бы домой. Мы просто отдыхали", - отметил собеседник.
Ранее УМВД сообщало, что о пропаже детей изначально заявила директор школы, где они учатся. По словам Ивлева, он не подумал, что нужно предупредить учителей о походе. "Это моя недоработка во всей этой истории, сам сожалею… Просто не подумал", - отметил он.
Мужчина рассказал, что полевой лагерь был оснащен солнечной электростанцией, которая выдает 220 вольт и 150 ампер, у семьи был с собой ноутбук, освещение, переносной душ, провизия и даже огнетушитель. Собеседник отметил, что намерен добиться возвращения детей в семью.
"Я разговаривал с представителем органов опеки и уже приступил к уборке и косметическому ремонту в доме. Намерен бороться за детей до конца. Если по суду примут решение об ограничении меня в родительских правах, то буду подавать на пересмотр дела. Дети хотят домой, вне семьи они себя не представляют", - добавил собеседник.
16330114
Обсудить 5
Приморский крайОбщество
Рекомендуем
Инвалидная коляска
Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин
Виды Гонконга
Водители в Гонконге устроили протест, замедляя поток на выезде из тоннеля
Эмблема на форме сотрудника полиции
Житель Чукотки похитил девочку, оставленную без присмотра на улице
Актер Брэд Питт
Запущенный вид Брэда Питта поразил поклонников
Торговый центр
В Приморье с 27 мая начнется снятие ограничений
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Игнатьев подал в суд из-за указа Путина об отставке
Сбор урожая клубники
В Польше пожаловались на нехватку украинцев для сбора клубники
Президент России Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с главой МЧС Евгением Зиничевым
Путин кинул ручку на стол во время совещания
Статуя Фемиды
Суд в Башкирии ограничил свободу школьнице, утопившей сестру в тазе
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кузбассе пятнадцатилетний подросток утонул на озере
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Джозеф Байден
Байден назвал Трампа дураком
Хуан Гуаидо
КС Венесуэлы признал законность смещения Гуаидо с должности спикера
Борис Грызлов
Грызлов предупредил Киев о последствиях попыток изменить "Минск-2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния