Житель Приморья рассказал, почему он ушел жить в лес с тремя детьми

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – РИА Новости. Житель Житель приморского поселка Кавалерово Алексей Ивлев, которого вместе с детьми нашли в палатке в лесу, рассказал РИА Новости, что пошел туда в поход, который в том числе предусматривал самоизоляцию, и что сейчас он борется за возвращение ребят в семью.

Ранее региональное СУСК РФ сообщило, что отец и три его малолетних ребенка пропали в Приморье, их нашли в лесу. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что глава семейства решил "переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию". Представитель администрации Кавалеровского района сообщил, что дети изъяты из семьи, они находятся в отделении детской поликлиники. Детский омбудсмен региона Ольга Романова сообщала, что органы опеки готовят иск об ограничении в родительских правах отца, но, если он выполнит требования о состоянии своего жилья, семья может воссоединиться. По ее словам, и дети, и их отец характеризуются хорошо. Полиция составила на мужчину административный протокол. На профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних семья не состояла.

"Основная причина – дети просили пойти в лес, переночевать там, пожить. Мы собрались, взяли с собой все необходимое и отошли недалеко от поселка – метров 300. То есть основная причина выхода в лес – поход. Но заодно и соблюдался режим самоизоляции, так как вдали от общественных мест исчезает возможность заражения. Но в большей степени это был просто поход", - рассказал агентству Ивлев.

По его словам, он с детьми периодически возвращался домой.

"Это недалеко – в 300 метрах, не где-то глубоко в тайге. Я выходил в поселок. Меня там видели. У меня не было и мысли (что начнется розыск - ред.), так как мы не собирались уходить надолго в незнакомые места, были возле поселка. Детям ничего не угрожало. Как им детям надоело бы в лесу - вернулись бы домой. Мы просто отдыхали", - отметил собеседник.

Ранее УМВД сообщало, что о пропаже детей изначально заявила директор школы, где они учатся. По словам Ивлева, он не подумал, что нужно предупредить учителей о походе. "Это моя недоработка во всей этой истории, сам сожалею… Просто не подумал", - отметил он.

Мужчина рассказал, что полевой лагерь был оснащен солнечной электростанцией, которая выдает 220 вольт и 150 ампер, у семьи был с собой ноутбук, освещение, переносной душ, провизия и даже огнетушитель. Собеседник отметил, что намерен добиться возвращения детей в семью.