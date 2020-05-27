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2020-05-27T07:34
https://ria.ru/20200527/1572036945.html
КС Венесуэлы признал законность смещения Гуаидо с должности спикера
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РИА Новости

КС Венесуэлы признал законность смещения Гуаидо с должности спикера

07:34 27.05.2020
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© РИА Новости / Каролина КабралХуан Гуаидо
Хуан Гуаидо
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Хуан Гуаидо. Архивное фото
МЕХИКО, 27 мая - РИА Новости. Конституционная палата Верховного суда Венесуэлы TSJ признала юридически действительным новый руководящий состав Национальной ассамблеи, избранный депутатами в январе на 2020-2021 годы
"Конституционная палата Верховного суда признала юридически действующим руководство Национальной ассамблеи, назначенное 5 января 2020 года на парламентский срок 2020-2021 годов, в состав которого входят депутаты Луис Эдуардо Парра Риверо в качестве спикера, Франклин Дуарте в качестве первого вице-спикера и Хосе Грегорио Норьега в качестве второго вице-спикера", - говорится в заявлении TSJ, опубликованном в Facebook.
Согласно решению суда, создание параллельного или виртуального парламента запрещено, решения такого рода не будут иметь юридической силы. Любое официальное или частное лицо, которое предоставляет или сдает в аренду помещение для работы такого органа, будет нарушителем закона, а все действия этого органа будут признаны ничтожными.
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На официальном заседании парламента 5 января 2020 года вместо Хуана Гуаидо на пост спикера был избран Луис Парра. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок. Эксперт международной кризисной группы Айван Бриско пояснил РИА Новости, что фактически это действие вытеснило Гуаидо с должности спикера Национальной ассамблеи и лишило его возможности провозглашения временным президентом.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоВенесуэлаСШАВ мире
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