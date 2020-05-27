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2020-05-27T10:45
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Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин
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РИА Новости

Немой инвалид-колясочник попытался ограбить ювелирный магазин

07:16 27.05.2020 (обновлено: 10:45 27.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковИнвалидная коляска
Инвалидная коляска
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Инвалидная коляска. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Бразилии немой инвалид-колясочник попытался ограбить с игрушечным пистолетом ювелирный магазин. Об этом сообщает местное издание JornalNH.
Инцидент произошел в муниципалитете Канела, расположенном в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге страны.
Больной церебральным параличом 19-летний налетчик попытался совершить ограбление, держа игрушечный пистолет ногами. Он также передал продавцу записку с требованиями отдать ему все деньги.
Происходящее заметил случайный прохожий, он вызвал полицию, которая быстро задержала грабителя.
Юношу допросили и передали родителям. Придется ли ему отвечать перед законом за свой поступок, пока не известно.
Милиция Киргизии. Архивное фото
8 июля 2016, 09:57
Милиция Киргизии задержала "лжемилиционеров", обокравших туристов из РФМошенниками оказались уволенные несколько лет назад оперативные сотрудники, уже ранее привлекавшиеся к ответственности за аналогичные преступления.
Ранее стало известно, что мужчина в инвалидном кресле совершил вооруженное ограбление магазина в Мексике.
После получения денег грабитель попытался скрыться, однако был перехвачен полицией недалеко от места совершения преступления. Как сообщают власти, у задержанного уже было уголовное прошлое.
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Риу-Гранди-ду-Сул (штат)МексикаБразилияВ мире
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