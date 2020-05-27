В МЭА рассказали о сокращении мировых инвестиций в энергетику

"Распространение пандемии COVID-19 превзошло ожидания, и в настоящее время в 2020 году ожидается самое большое снижение инвестиций в энергетику за всю историю, сокращение на одну пятую или почти на 400 миллиардов долларов капитальных расходов по сравнению с 2019 годом", - сообщило МЭА. При этом в начале года ожидалось, что мировые инвестиции в энергетику могут вырасти в 2020 году на 2%, что стало бы самым высоким ростом с 2014 года, отмечает агентство.