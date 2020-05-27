В Красноярском крае около 10 тысяч человек остаются без электроэнергии

"Вчера без электроснабжения в городе остались более 11 тысяч человек. Сразу вышли ремонтные бригады. На сегодня без электроэнергии остается примерно 4,8 тысяч человек. Постепенно подключаются. Причина перебоев – сильнейший ветер, который привел к перехлестам проводов, замыканиями", - сообщили в пресс-службе мэрии Ачинска.