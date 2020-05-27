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2020-05-27T06:57
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В Красноярском крае около 10 тысяч человек остаются без электроэнергии
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РИА Новости

В Красноярском крае около 10 тысяч человек остаются без электроэнергии

06:57 27.05.2020
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Линии электропередач. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Из-за сильнейшего ветра почти пять тысяч человек остаются без электроэнергии в Ачинске на западе Красноярского края, и около 6,4 тысяч человек в Ужурском районе, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города и Единой дежурно-диспетчерской службе района.
Во вторник на западе, юге и в центре Красноярского края наблюдались грозы с сильным ветром. В Красноярске были затоплены участки улиц, воду пришлось откачивать при помощи специальной техники.
"Вчера без электроснабжения в городе остались более 11 тысяч человек. Сразу вышли ремонтные бригады. На сегодня без электроэнергии остается примерно 4,8 тысяч человек. Постепенно подключаются. Причина перебоев – сильнейший ветер, который привел к перехлестам проводов, замыканиями", - сообщили в пресс-службе мэрии Ачинска.
В Единой дежурно-диспетчерской службе Ужурского района на западе Красноярского края сообщили, что в 12 населенных пунктах территории нарушено электроснабжение.
"На утро 12 населенных пунктов. Было отключено от электроснабжения 6,4 тысячи человек", - сказал собеседник агентства.
Причиной отключений стал ветер, приведший к перехлестам проводов, обрывам.
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