Трамп призвал NYT вернуть полученные Пулитцеровские премии

"Провальные New York Times - победитель Пулитцеровской премии за совершенно некорректное освещение незаконной Охоты на ведьм (в истории с - ред.) Россией - проводят свои расследования следующим образом: подумайте о самых худших вещах, которые вы можете сказать о Дональде Трампе, притворитесь, что есть источники, и скажите. Верните премии!", - написал Трамп в Twitter.