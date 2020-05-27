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2020-05-27T06:33
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Трамп призвал NYT вернуть полученные Пулитцеровские премии
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РИА Новости

Трамп призвал NYT вернуть полученные Пулитцеровские премии

06:33 27.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил газету New York Times в фальсификации источников и вновь призвал её вернуть Пулитцеровские премии, полученные, в том числе за статьи о России.
Как сообщили ранее учредители Пулитцеровской премии, коллектив New York Times получил награду в категории "Международная журналистика" - за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". Трамп ранее уже заявлял, что награда была вручена за то, что в итоге оказалось "неправдой".

"Провальные New York Times - победитель Пулитцеровской премии за совершенно некорректное освещение незаконной Охоты на ведьм (в истории с - ред.) Россией - проводят свои расследования следующим образом: подумайте о самых худших вещах, которые вы можете сказать о Дональде Трампе, притворитесь, что есть источники, и скажите. Верните премии!", - написал Трамп в Twitter.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно называла ложной информацию New York Times. В частности, 14 апреля она написала в Facebook, что "материл "Долгая война Путина против американской науки" - это шедевральная деза". В ноябре 2019 года она назвала утверждения NYT о том, что Россия препятствовала эвакуации заболевшего военного атташе США из Москвы, "подлогом в чистом виде", а статью о расследовании ударов по сирийским больницам и якобы оказываемом Россией давлении на его результаты - фейком и недобросовестной работой журналистов.
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РоссияДональд ТрампThe New York TimesСШАВ мире
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