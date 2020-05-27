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В Бурятии за сутки потушили четыре и локализовали один пожар
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РИА Новости

В Бурятии за сутки потушили четыре и локализовали один пожар

06:31 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Лесоохрана и пожарные десантники за сутки потушили четыре и локализовали один из семи лесных пожаров, возникших в различных районах Бурятии, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).
По данным РАХЛ, за прошедшие сутки проводились работы по тушению 7 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах на общей площади 189 гектаров. С огнём боролись 170 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, а также добровольцы и 30 единиц лесопожарной техники.
"Четыре лесных пожара в Джидинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах ликвидированы, ещё один пожар в Читинском лесничестве минобороны Еравнинского района локализован. На утро 27 мая продолжается тушение 2 лесных пожаров в Еравнинском и Баунтовском районах. Также продолжается дотушивание локализованного очага", - говорится в сообщении.
На территории Баунтовского и Муйского районов под наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" находятся 3 термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В Бурятии действует особый противопожарный режим.
В РАЛХ отмечают, что в Бурятии завершили установку 20 камер видеомониторинга лесных пожаров системы "Лесохранитель". Все они работают в режиме реального времени и охватывают площадь более 3,5 миллиона гектаров леса.
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