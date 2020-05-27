В Бурятии за сутки потушили четыре и локализовали один пожар

КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Лесоохрана и пожарные десантники за сутки потушили четыре и локализовали один из семи лесных пожаров, возникших в различных районах Лесоохрана и пожарные десантники за сутки потушили четыре и локализовали один из семи лесных пожаров, возникших в различных районах Бурятии , сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

По данным РАХЛ, за прошедшие сутки проводились работы по тушению 7 лесных пожаров в Баунтовском, Джидинском, Еравнинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах на общей площади 189 гектаров. С огнём боролись 170 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, а также добровольцы и 30 единиц лесопожарной техники.

"Четыре лесных пожара в Джидинском, Заиграевском, Кяхтинском и Тункинском районах ликвидированы, ещё один пожар в Читинском лесничестве минобороны Еравнинского района локализован. На утро 27 мая продолжается тушение 2 лесных пожаров в Еравнинском и Баунтовском районах. Также продолжается дотушивание локализованного очага", - говорится в сообщении.

На территории Баунтовского и Муйского районов под наблюдением программы космического мониторинга "ИСДМ-Рослесхоз" находятся 3 термоточки. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. В Бурятии действует особый противопожарный режим.