Глава Сальвадора рассказал о профилактике COVID-19

САН-САЛЬВАДОР, 27 мая - РИА Новости. Президент Президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что принимает для профилактики COVID-19 гидроксихлорохин, несмотря на критику препарата, и призвал пересмотреть международные рекомендации в отношении этого лекарства.

В минувшую субботу издание Lancet опубликовало статью об испытании притивомалярийного гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19, в которой указывалось, что при использовании данных лекарств или смеси с ними пациенты умирали чаще. После этого экспертная группа Всемирной организации здравоохранения приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против COVID-19 из-за повышенного риска смертности.

"Я принимаю его для профилактики, я продолжу его принимать, и я смиренно прошу пересмотреть этот протокол (оказания медицинской помощи - ред), поскольку врачи, по всей видимости, продолжают его применять с положительными результатами", - заявил Букеле.

"Я его использую для профилактики, президент (США Дональд) Трамп его использует для профилактики, большая часть мировых лидеров используют его для профилактики", - добавил он.

Букеле отметил, что недавняя покупка гидроксихлорохина на сумму 575 тысяч долларов была оправдана, так как на тот момент препарат считался наиболее эффективным, а также он может применяться для лечения других заболеваний.

Ранее Трамп попал под огонь критики, заявив, что принимает гидроксихлорохин, который он рекламировал как средство от вируса. После этого Трамп обнародовал письмо от своего личного врача, который заявил, что президент принимает лекарство по его совету.

В Сальвадоре зарегистрировано 2 042 случая заражения коронавирусом, 36 человек скончались.