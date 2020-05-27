Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T07:48
https://ria.ru/20200527/1572036363.html
Кузнецова рассказала, когда вывезут российских детей из Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/155628/71/1556287164_0:89:2760:1642_1036x0_80_0_0_bfdd341b5d9cf55a57a8e3ee48580190.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала, когда вывезут российских детей из Сирии

06:07 27.05.2020 (обновлено: 07:48 27.05.2020)
989
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Вывоз российских детей из зоны боевых действий в Сирии состоится сразу после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, планируется вернуть на родину гораздо больше детей, чем планировалось ранее, сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.
"Ранее мы сообщали, что полностью к вывозу подготовлены более 30 детей, к сожалению, ситуация с карантином немного сдвинула сроки их возвращения. Но за период самоизоляции мы сумели оформить намного больше пакетов документов и на других несовершеннолетних. Следующий вывоз состоится, как только снимут карантинные меры, и следующими рейсами мы вывезем гораздо больше детей, чем планировали до периода карантинных мер", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен подчеркнула, что детей заберут сразу, как получат разрешение на вылет.
Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей – 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.
Военный конвой США в Сирии
Вчера, 02:38Война в Сирии
В Пентагоне опровергли сообщения о нападении на военный конвой в Сирии
400018
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияАнна КузнецоваСирияОбщество
Рекомендуем
Военный конвой США в Сирии
САНА: в Сирии неизвестные напали на колонну американских военных
Пентагон
Пентагон призвал Россию и Турцию "прекратить свои действия" в Ливии
Ливия
ЛНА прокомментировала сообщения о "российских самолетах" в Ливии
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
США заявили о "небезопасном" перехвате своего самолета российскими Су-35
Джозеф Байден
Байден назвал Трампа дураком
Военный конвой США в Сирии
В Пентагоне опровергли сообщения о нападении на военный конвой в Сирии
Медики везут на носилках пациента в карантинный центр в Коммунарке
Роспотребнадзор предупредил, что курильщики тяжелее переносят COVID-19
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Биолог рекомендовала не стремиться скорее переболеть COVID-19
Мирная жизнь в пограничном с Турцией сирийском городе Айн-аль-Араб (Кобани)
Жители городов на западе Сирии рассказали о действиях боевиков
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Контейнер с раствором натрия хлорида во время сдачи крови переболевшими COVID-19
Биолог назвала органы, которые нужно проверить после COVID-19
Памятник святых Кирилла и Мефодия возле здания Национальной библиотеки в Софии, Болгария
Болгария не может простить России своих ошибок
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
22:48Число жертв коронавируса в мире превысило 349 тысяч человек
22:46Рогозин рассказал о создании новой околоземной орбитальной станции
22:33Меркель рассказала, как сложно выстраивается сотрудничество с США
22:31В Минобороны назвали число военных, выздоровевших от COVID-19 за сутки
Лента новостейМолния