Кузнецова рассказала, когда вывезут российских детей из Сирии

"Ранее мы сообщали, что полностью к вывозу подготовлены более 30 детей, к сожалению, ситуация с карантином немного сдвинула сроки их возвращения. Но за период самоизоляции мы сумели оформить намного больше пакетов документов и на других несовершеннолетних. Следующий вывоз состоится, как только снимут карантинные меры, и следующими рейсами мы вывезем гораздо больше детей, чем планировали до периода карантинных мер", - сказала Кузнецова.