Кузнецова рассказала, когда вывезут российских детей из Сирии

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Вывоз российских детей из зоны боевых действий в Сирии состоится сразу после снятия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, планируется вернуть на родину гораздо больше детей, чем планировалось ранее, сказала уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова в интервью РИА Новости.
"Ранее мы сообщали, что полностью к вывозу подготовлены более 30 детей, к сожалению, ситуация с карантином немного сдвинула сроки их возвращения. Но за период самоизоляции мы сумели оформить намного больше пакетов документов и на других несовершеннолетних. Следующий вывоз состоится, как только снимут карантинные меры, и следующими рейсами мы вывезем гораздо больше детей, чем планировали до периода карантинных мер", - сказала Кузнецова.
Омбудсмен подчеркнула, что детей заберут сразу, как получат разрешение на вылет.
Всего из зон военных действий на Ближнем Востоке в Россию уже возвращены 157 детей – 122 из Ирака и 35 из Сирии. В ходе последнего вылета в САР российским врачам удалось сделать заборы проб ДНК еще более чем у 70 детей-сирот, находящихся на территории лагерей беженцев, неподконтрольной официальным властям Дамаска.